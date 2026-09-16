Ronaldinho & Co. kommen nach Österreich

Ronaldinhos Legends Cup findet am 26. September im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt. Dabei treffen Ronaldinho & Friends auf das Team Copa Pelé mit österreichischen Fußballlegenden. Die Veranstalter planen rund um das Spiel ein umfangreiches Fußball- und Entertainmentprogramm.

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Am 26. September bietet sich österreichischen Fußballfans die Gelegenheit, ihre Idole und Fußballlegenden hautnah zu erleben. Beim Legends Cup tritt Ronaldinho gemeinsam mit internationalen Stars gegen das Team Copa Pelé an, das sich aus österreichischen Fußballgrößen zusammensetzt.

Für Ronaldinho & Friends sind neben dem brasilianischen Weltmeister unter anderem Wesley Sneijder, Maicon, Bruno Alves, Giorgos Karagounis, Hernanes und Ronald de Boer angekündigt.

Auf österreichischer Seite tritt das Team Copa Pelé an. Rund um Trainer Peter Pacult und Sportdirektor Toni Polster stehen unter anderem Mario Haas und Stefan Maierhofer im Aufgebot. Weitere Namen sollen noch folgen.

Dinner, Players Party und Meet & Greet

Doch bereits am Vortag des Legends Cups ist ein umfangreiches Programm geplant. Es wird ein gemeinsames Dinner mit den internationalen Fußballlegenden sowie eine Players Party geplant.

Sowohl Familien als auch Fans dürfen sich dann auf einen Nachmittag voll Spannung und guter Stimmung im 30.000 Besucher fassenden Wörthersee Stadion in Kärnten freuen, wenn Ronaldinho & Friends auf das Team Copa Pele Österreichs Legenden treffen.

Neben dem Spiel, das um 16:00 Uhr beginnt, gibt es eine Stunde zuvor bereits eine Warm-up Show mit der offiziellen Begrüßung der Spieler und Musik. Nach dem Duell folgt anschließend eine After-Show. Am Spieltag wird außerdem ein exklusives Meet & Greet angeboten, bei dem Fans Ronaldinho persönlich begegnen können.