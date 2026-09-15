Mega-Überraschung
Klopp-Hammer um DFB-Kader
Deutschland. Der neue deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am Donnerstag den DFB-Kader für die vier bevorstehenden Partien in der Nations League. Das deutsche Nationalteam trifft auf die Niederlande, zwei Mal auf Griechenland sowie auf Serbien.
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Großes Aufgebot für viele Partien
"Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die noch gar nicht damit rechnen", hatte Klopp bei seinem Amtsantritt angekündigt. Er sprach von einer Liste mit 57 Spielern. Aufgrund des ungewöhnlich langen Zeitfensters wird mit bis zu 40 Spielern ein stark vergrößerter Kader erwartet, anstelle der gewohnten 23 Akteure. So bleibt dem Bundestrainer die Option, den Kader zwischen den einzelnen Spielen phasenweise auszutauschen.
Überraschende Personalie von der SV Elversberg
Bei der Nominierung stehen mehrere Überraschungen bevor. Klopp beruft unter anderem Felix Keidel von der SV Elversberg ins DFB-Nationalteam, wie "Bild" berichtet. Der 23-jährige Rechtsfuß kommt im defensiven Mittelfeld des Aufsteigers zum Einsatz, wo er in den ersten drei Bundesliga-Spielen in der Startformation stand. Sein Debüt in der höchsten Spielklasse gab der 1,78 Meter große Profi beim Saisonauftakt gegen Leverkusen.
Kometenhafter Aufstieg in kurzer Zeit
Vor einem Jahr war der Mittelfeldspieler für eine Ablöse von circa 400.000 Euro aus Ingolstadt ins Saarland gewechselt und spielte bis Sommer 2025 noch in der 3. Liga. Nach einer Spielzeit in der 2. Liga folgt nun nach wenigen Erstliga-Einsätzen der Schritt ins Nationalteam. Neben der Position im defensiven Mittelfeld ist Keidel ebenso als Rechtsverteidiger einsetzbar. Neben Felix Keidel gelten laut "Bild" auch Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Saïd El Mala (FC Köln), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam), Jonas Urbig (FC Bayern), Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) sowie Finn Dahmen (Augsburg) als wahrscheinlich für eine Berufung. Nicht im Aufgebot stehen werden hingegen wohl Oliver Baumann (Hoffenheim) und Loris Karius (Schalke).
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