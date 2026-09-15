Klopp-Hammer um DFB-Kader

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp (59) sorgt bei seiner anstehenden Kader-Nominierung für Aufsehen. Neben einigen Überraschungen sticht eine besonders hervor: Klopp holt Elversberg-Profi Felix Keidel (23) zur Nationalmannschaft.

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Deutschland. Der neue deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am Donnerstag den DFB-Kader für die vier bevorstehenden Partien in der Nations League. Das deutsche Nationalteam trifft auf die Niederlande, zwei Mal auf Griechenland sowie auf Serbien.

Großes Aufgebot für viele Partien

"Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die noch gar nicht damit rechnen", hatte Klopp bei seinem Amtsantritt angekündigt. Er sprach von einer Liste mit 57 Spielern. Aufgrund des ungewöhnlich langen Zeitfensters wird mit bis zu 40 Spielern ein stark vergrößerter Kader erwartet, anstelle der gewohnten 23 Akteure. So bleibt dem Bundestrainer die Option, den Kader zwischen den einzelnen Spielen phasenweise auszutauschen.

Überraschende Personalie von der SV Elversberg

Bei der Nominierung stehen mehrere Überraschungen bevor. Klopp beruft unter anderem Felix Keidel von der SV Elversberg ins DFB-Nationalteam, wie "Bild" berichtet. Der 23-jährige Rechtsfuß kommt im defensiven Mittelfeld des Aufsteigers zum Einsatz, wo er in den ersten drei Bundesliga-Spielen in der Startformation stand. Sein Debüt in der höchsten Spielklasse gab der 1,78 Meter große Profi beim Saisonauftakt gegen Leverkusen.

Der deutsche Mittelfeldspieler von SV Elversberg mit der Nummer 43, Felix Keidel, und der deutsche Cheftrainer von SV Elversberg, Vincent Wagner. © APA/AFP/ANDREAS SCHLICHTER

Kometenhafter Aufstieg in kurzer Zeit

Vor einem Jahr war der Mittelfeldspieler für eine Ablöse von circa 400.000 Euro aus Ingolstadt ins Saarland gewechselt und spielte bis Sommer 2025 noch in der 3. Liga. Nach einer Spielzeit in der 2. Liga folgt nun nach wenigen Erstliga-Einsätzen der Schritt ins Nationalteam. Neben der Position im defensiven Mittelfeld ist Keidel ebenso als Rechtsverteidiger einsetzbar. Neben Felix Keidel gelten laut "Bild" auch Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Saïd El Mala (FC Köln), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam), Jonas Urbig (FC Bayern), Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) sowie Finn Dahmen (Augsburg) als wahrscheinlich für eine Berufung. Nicht im Aufgebot stehen werden hingegen wohl Oliver Baumann (Hoffenheim) und Loris Karius (Schalke).