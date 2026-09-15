Transfer-Knall: Premier-League-Klub will Sergio Ramos holen

Was für ein Transfer-Knall in der Premier League! Der frühere Real-Madrid-Superstar Sergio Ramos steht vor einem spektakulären Wechsel nach England. Aston Villa zündet die Transfer-Bombe und holt den spanischen Kult-Verteidiger auf die britische Insel!

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Beim englischen Champions-League-Starter Aston Villa brennt der Baum lichterloh! Nach vier Spieltagen in der Premier League herrscht Katerstimmung pur: Mit nur einem mageren Pünktchen aus einem Remis und drei herben Pleiten taumelt der Traditionsklub auf dem vorletzten Tabellenplatz herum. Der Grund für den Absturz ist ein brutales Lazarett in der Abwehr – die etatmäßigen Verteidiger fallen reihenweise verletzt aus!

In ihrer Verzweiflung griffen die Bosse zum Telefon und landeten einen echten Coup. Die Verhandlungen mit Sergio Ramos stehen laut spanischen Medienberichten unmittelbar vor dem Durchbruch! Für die Abwehr-Legende schließt sich damit eine Lücke in der Vita: Ausgerechnet jetzt wagt der langjährige Weggefährte von Luka Modric erstmals den Sprung in die härteste Liga der Welt.

Seit Dezember vereinslos: Comeback nach Mexiko-Abenteuer

Seit vergangenem Dezember war es still geworden um den knallharten Abwehrboss. Ramos stand zuletzt beim mexikanischen Klub Monterrey unter Vertrag, war seither ohne Verein und absolvierte seither kein Pflichtspiel mehr. Doch von Rost kann bei dem Modellathleten keine Rede sein.

Die beeindruckenden Karrierestationen des Champions-League-Königs im Überblick:

Sevilla FC: Der Beginn eines steilen Aufstiegs in Andalusien

Der Beginn eines steilen Aufstiegs in Andalusien Real Madrid (2005 bis 2021): 16 Jahre lang das unumstrittene Abwehr-Bollwerk der Königlichen

16 Jahre lang das unumstrittene Abwehr-Bollwerk der Königlichen Paris Saint-Germain: Star-Aufgebot an der Seine

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Emotionale Rückkehr zu den Wurzeln CF Monterrey: 34 Pflichtspiele und bärenstarke acht Treffer für die Mexikaner

Legenden-Status pur: Weltmeister und zweifacher Europameister

Sergio Ramos bringt ein Sieger-Gen nach Birmingham, wie es die Fans im Villa Park wohl noch nie erlebt haben. Im spanischen Nationaltrikot sammelte der Abwehrkämpe Rekorde für die Ewigkeit:

180 Länderspiele: Eine unfassbare Marke im Nationalteam

Eine unfassbare Marke im Nationalteam 23 Treffer: Torgefahr wie ein waschechter Mittelstürmer

Torgefahr wie ein waschechter Mittelstürmer Goldenes Zeitalter Spaniens: Weltmeister 2010 sowie zweifacher Europameister in den Jahren 2008 und 2012

Jetzt wartet das Abenteuer Premier League auf den Routinier. Kann Ramos den taumelnden Champions-League-Teilnehmer aus dem Tabellenkeller reißen? Die Fans auf der Insel können die Unterschrift des spanischen Heißsporns kaum noch erwarten!