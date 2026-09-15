oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Sensations-Transfer

Transfer-Knall: Premier-League-Klub will Sergio Ramos holen

Ein Mann im Anzug hält den WM-Pokal und zwinkert auf einem Fußballfeld.
© Getty Images
Was für ein Transfer-Knall in der Premier League! Der frühere Real-Madrid-Superstar Sergio Ramos steht vor einem spektakulären Wechsel nach England. Aston Villa zündet die Transfer-Bombe und holt den spanischen Kult-Verteidiger auf die britische Insel!
OE24 auf Google bevorzugen

Beim englischen Champions-League-Starter Aston Villa brennt der Baum lichterloh! Nach vier Spieltagen in der Premier League herrscht Katerstimmung pur: Mit nur einem mageren Pünktchen aus einem Remis und drei herben Pleiten taumelt der Traditionsklub auf dem vorletzten Tabellenplatz herum. Der Grund für den Absturz ist ein brutales Lazarett in der Abwehr – die etatmäßigen Verteidiger fallen reihenweise verletzt aus!

Auch interessant

Irre Aufholjagd in Mailand! Inter dreht 0:2-Rückstand und siegt mit 5:3

Yamal fordert: "Ich verdiene den Ballon d'Or"

Freund bleibt Bayern-Boss! Präsidium bestätigt  Vertragsverlängerung

In ihrer Verzweiflung griffen die Bosse zum Telefon und landeten einen echten Coup. Die Verhandlungen mit Sergio Ramos stehen laut spanischen Medienberichten unmittelbar vor dem Durchbruch! Für die Abwehr-Legende schließt sich damit eine Lücke in der Vita: Ausgerechnet jetzt wagt der langjährige Weggefährte von Luka Modric erstmals den Sprung in die härteste Liga der Welt.

Seit Dezember vereinslos: Comeback nach Mexiko-Abenteuer

Seit vergangenem Dezember war es still geworden um den knallharten Abwehrboss. Ramos stand zuletzt beim mexikanischen Klub Monterrey unter Vertrag, war seither ohne Verein und absolvierte seither kein Pflichtspiel mehr. Doch von Rost kann bei dem Modellathleten keine Rede sein.

Die beeindruckenden Karrierestationen des Champions-League-Königs im Überblick:

  • Sevilla FC: Der Beginn eines steilen Aufstiegs in Andalusien
  • Real Madrid (2005 bis 2021): 16 Jahre lang das unumstrittene Abwehr-Bollwerk der Königlichen
  • Paris Saint-Germain: Star-Aufgebot an der Seine
  • Sevilla-Comeback: Emotionale Rückkehr zu den Wurzeln
  • CF Monterrey: 34 Pflichtspiele und bärenstarke acht Treffer für die Mexikaner

Legenden-Status pur: Weltmeister und zweifacher Europameister

Sergio Ramos bringt ein Sieger-Gen nach Birmingham, wie es die Fans im Villa Park wohl noch nie erlebt haben. Im spanischen Nationaltrikot sammelte der Abwehrkämpe Rekorde für die Ewigkeit:

  • 180 Länderspiele: Eine unfassbare Marke im Nationalteam
  • 23 Treffer: Torgefahr wie ein waschechter Mittelstürmer
  • Goldenes Zeitalter Spaniens: Weltmeister 2010 sowie zweifacher Europameister in den Jahren 2008 und 2012

Jetzt wartet das Abenteuer Premier League auf den Routinier. Kann Ramos den taumelnden Champions-League-Teilnehmer aus dem Tabellenkeller reißen? Die Fans auf der Insel können die Unterschrift des spanischen Heißsporns kaum noch erwarten!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Formalfehler: Land Tirol prüft Ausschluss der Grünen in Mutters

Freund bleibt Bayern-Boss! Präsidium bestätigt  Vertragsverlängerung

Yamal fordert: "Ich verdiene den Ballon d'Or"

Rapids Vizemeister-Gala im VIDEO

Irre Aufholjagd in Mailand! Inter dreht 0:2-Rückstand und siegt mit 5:3

27. Februar - Internationale Ereignisse

Kung Fu Bär beim täglichen Training

Gesundheitsminister auf Pflege-Dialogtour in Tirol

Transfer-Knall: Premier-League-Klub will Sergio Ramos holen

Bullen dürfen in Sofia nicht "in alte Muster verfallen"