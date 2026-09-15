Yamal fordert: "Ich verdiene den Ballon d'Or"

Das Rennen um den Ballon d'Or läuft auf Hochtouren und in diesem Jahr werben die Spieler sogar für sich selbst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein ganz klarer Favorit, oder zumindest zwei wie in der Ära von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, gibt es in diesem Jahr keinen.

Dementsprechend breit gefächert sind die Favoriten, je nachdem, wen man gerade fragt. In den letzten Jahren richtete sich die Auszeichnung oft nach den Siegern in der Champions League und/oder den Weltmeistern.

Königsklassen-Dominator PSG fehlt ein richtiger Superstar, ebenso wie dem Weltmeister Spanien. Lamine Yamal spielte eine hervorragende Saison für den FC Barcelona, kam aber nur unfit zur WM.

Dennoch betonte der 19-Jährige gegenüber dem Fernsehsender "Movistar+" nun: "Ich würde den Preis dem besten Spieler der Welt geben. Wem sie ihn dann geben werden, ist eine sehr lange Debatte. Um ehrlich zu sein: Ich glaube, dieses Jahr verdiene ich ihn – aufgrund dessen, was ich gewonnen habe."

Yamal: "Ich und Mbappé sind die Besten"

Seine zwei Favoriten nennt der Flügel auch: "Ich und Kylian Mbappé sind die beiden Besten der Welt. Für mich ist das ziemlich klar. Und jeder, der die Spiele sieht, weiß das."

Ein selbstbewusstes Statement. Ähnlich kam es aber bereits auch vom Real-Star: "Kein Spieler war letzte Saison besser als ich. Ich habe Argumente dafür, den Ballon d‘Or zu gewinnen – etwa, dass ich der beste Torschütze der WM-Geschichte bin."

Kylian Mbappé wurde bester Königsklassen-Torschütze © IMAGO/ZUMA Press Wire

Das Problem des Franzosen: Trotz 42 Tore und sieben Vorlagen in 44 Partien, plus zehn Tore und vier Vorlagen bei der WM, blieb er komplett ohne Titel.

Nur einer gewann Königsklasse und WM

Yamal hingegen wurde Spanien- und Weltmeister, vor allem bei letzterem aber hinter den Erwartungen zurück. Bei Barca lieferte er mit 42 Scorern in 45 Partien aber ab.

Geht es um die Zahlen, kann ohnehin keiner Bayerns Harry Kane das Wasser reichen. 61 Tore und sieben Vorlagen in 51 Partien klingen nach den Zeiten Messi gegen Ronaldo.

Oder wird es doch erneut (nach 2024) Spaniens Rodri, auch wenn er bei Manchester City nicht überzeugen konnte? Oder PSGs Kvicha Kvaratskhelia, wie es Toni Kroos gefordert hatte? Oder sogar Fabian Ruiz, der als Einziger Champions League und WM gewinnen konnte?

Der Ballon d'Or wird spannend wie noch selten. Auch deshalb machen die Spieler bereits Werbung für sich selbst.