Rapid macht Fans zu Investoren

Der heimische Rekordmeister geht einen neuen Weg bei der Finanzierung seiner Zukunft.

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Mit einer eigenen Anleihe wollen die Hütteldorfer bis zu 1,999 Millionen Euro von Fans und Anlegern einsammeln. Dafür lockt der Rekordmeister mit satten 4,0 Prozent Fixzins pro Jahr. Die Zeichnung startet am 22. September und läuft ausschließlich online.

Millionen für Frauen-Team und Talente

Das frische Kapital soll vor allem in zwei Bereiche fließen: in den Ausbau des Frauen- und Mädchenfußballs sowie in die Nachwuchsarbeit des Vereins. Rapid will damit den Weg von jungen Talenten von der Akademie über SK Rapid II bis zu den Profis weiter stärken. Als Beispiele nennt der Verein unter anderem Yusuf Demir, Niklas Hedl und Nikolaus Wurmbrand.

Ab 1.000 ist man dabei

Ab 1.000 Euro können Anleger einsteigen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt rund vier Jahre, die Rückzahlung ist für Dezember 2030 vorgesehen. Rapid setzt damit auf ein Modell, das in Hütteldorf bereits erfolgreich funktioniert hat: Frühere Crowdinvesting-Projekte brachten dem Klub Millionenbeträge und wurden laut Verein samt Zinsen ordnungsgemäß bedient.

Große Zuversicht bei Bauer

Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft beim SK Rapid, sieht das Projekt als weiteren Innovationsschritt des Klubs. Die Einnahmen würden direkt in die nachhaltige Entwicklung des Nachwuchses und des Frauenteams fließen. „Ich freue mich sehr, dass wir als SK Rapid mit dieser Anleihe wieder eine Vorreiterrolle einnehmen können und danke schon jetzt allen, die durch ihre Investitionen bei unseren Crowdinvestings sowie ihren Interessensbekundungen für diese Finanzierungsform dazu beigetragen haben, dass wir dieses Projekt mit großer Zuversicht starten können.

Golfrunde mit den Rapid-Bossen

Um die Fans zusätzlich zu motivieren, gibt es je nach Investitionshöhe verschiedene Extras. Diese reichen von Eintrittskarten über Business-Club-Tickets bis hin zu einer Einladung in die Rapid-Loge. Besonders treue Geldgeber können sich sogar auf eine Golfrunde samt Mittagessen mit der Rapid-Geschäftsführung freuen.

So attraktiv die 4 Prozent Zinsen klingen: Rapid weist selbst darauf hin, dass es sich um ein Wertpapier mit Risiken handelt. Im schlimmsten Fall kann das eingesetzte Kapital vollständig verloren gehen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger in Österreich. Weitere Informationen: www.capgatefinance.com www.faninvest.com