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Europa-League-Hit

Bullen dürfen in Sofia nicht "in alte Muster verfallen"

SR
von
RIED,AUSTRIA,11.SEP.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, SV Ried vs Red Bull Salzburg. Image shows the rejoicing of RBS with Karim Konate (RBS). Photo: GEPA pictures/ Christian Moser
© GEPA pictures
1:1 gegen SV Ried war für Red Bull Salzburg eine suboptimale Vorbereitung auf das Duell mit Levski Sofia.
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Sechs Siege am Stück, nur einmal nicht mindestens drei Treffer erzielt, nie mehr als ein Gegentor kassiert – die Bullen schienen so richtig in der neuen Saison angekommen.

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Doch pünktlich vor dem Start in die Ligaphase der Europa League gab es ein Spiel, das aus dem Saisonstart hätte sein können: Viel zu schlampig vor dem Tor.

"Chancen für zwei oder drei Spiele"

"Wir sind ein bisschen in alte Muster verfallen", sagte wegen der vielen vergebenen Großchancen auch Kapitän Nikolas Veratschnig. Und weiter: "Wir können in der ersten Hälfte 3:0 führen, das habe ich heuer schon drei- oder viermal gesagt."

In Zahlen: 24 Schüsse, davon sechs aufs Tor, mit fünf Großchancen und 1,56xG. "Wir hatten Chancen für zwei oder drei Spiele", erklärt Coach Danny Röhl. Hoffentlich haben sie sich also noch welche für das Gastspiel bei Levski Sofia aufgespart.

Gegen starke Defensive gefordert

Die Bulgaren glänzen diese Saison mit einer soliden Verteidigung, blieben bereits zehnmal ohne Gegentor. Partien gegen stärkere Gegner wie AEK Athen (0:4) oder ZSKA Sofia im Supercup (2:4) zeigten aber ein anderes Bild.

Zu solchen Kalibern darf sich Salzburg ebenfalls zählen, ein Auftaktsieg sollte also angepeilt werden. "Alle freuen sich auf das Spiel, es wird interessant zu sehen, wo wir auf europäischer Ebene stehen", betonte Röhl.

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