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Salzburg-Genie

Freund bleibt Bayern-Boss! Präsidium bestätigt  Vertragsverlängerung

SR
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Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sitzt im dunklen Oberteil vor der roten Trainerbank mit Bayern-München-Logo und blickt aufmerksam zur Seite.
© EPA
Der deutsche Rekordmeister setzt weiter auf sein Erfolgsduo: Christoph Freund steht unmittelbar vor der Vertragsverlängerung als Sportdirektor bei Bayern München.
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Christoph Freund dürfte dem deutschen Fußballgiganten Bayern München auch über den Sommer 2027 hinaus als Sportdirektor erhalten bleiben. Der aktuelle Vertrag des 49-jährigen Salzburgers läuft zum Ende der laufenden Saison aus, doch der Vorstand strebt eine langfristige Verlängerung an. Vereinspräsident Herbert Hainer zeigte sich am Montag extrem zuversichtlich und kündigte an, dass der Vorstand intensiv an der Fixierung der Vertragsverlängerung arbeite. Der Österreicher wechselte 2023 nach extrem erfolgreichen Jahren bei Red Bull Salzburg nach München und genießt im Klub höchste Wertschätzung.

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Mit der Personalie setzt die Münchner Führungsetage ihren klaren Kurs der Kontinuität fort. Zuletzt hatten bereits Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl ihre Verträge beim Rekordmeister verlängert. Eberl selbst hatte sich erst in der vergangenen Woche nach dem souveränen 5:0-Erfolg gegen Bodö/Glimt in der Champions League öffentlich für seinen Kollegen ausgesprochen und seine Hoffnung auf eine baldige Einigung betont.

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