Bayern-Hammer um Florian Wirtz

In Liverpool kursiert ein Mega-Gerücht: Liverpool will seinen deutschen Teamspieler verkaufen.

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Erst vor einem Jahr wechselte der Edeltechniker für die Rekord-Ablöse von 125 Millionen Euro zu den "Reds". Doch die vermeintliche Traum-Ehe an der Anfield Road entwickelt sich für den deutschen Nationalspieler zum Albtraum.

Liverpool-Legende: "Desaster"

Auf der Insel wird das Mega-Talent bereits als gigantischer Transfer-Reinfall abgestempelt. Der Vorwurf: Wirtz kommt mit dem knallharten Premier-League-Tempo schlichtweg nicht klar. Die Fans toben, Experten zerfetzen den Offensiv-Geist nach jedem Spiel aufs Neue.

Liverpool-Legende Steve Nicol rechnete vor den TV-Kameras gnadenlos ab: "Es ist das reinste Desaster. Es funktioniert schlichtweg nicht. Ich frage mich allen Ernstes, wie lange Liverpool bei diesem Millionen-Grab noch tatenlos zusehen kann."

Reds prüfen Verkauf

Sogar unter dem neuen Reds-Dompteur Andoni Iraola wirkt der Ex-Leverkusener wie ein Fremdkörper. Die Zahlen von Wirtz sind ernüchternd: 48 Spiele, 7 Tore, 9 Vorlagen.

Und jetzt platzt die ABSOLUTE TRANSFER-BOMBE: Wie Insider berichten, prüft die Führungsetage des FC Liverpool bereits hinter verschlossenen Türen den Verkauf von Wirtz.

Die Boss-Riege des FC Bayern München um Sportvorstand Max Eberl hat Lunte gerochen. Die Münchner haben den Draht zur Wirtz-Seite nie abreißen lassen und wittern nun die einmalige Chance:

Sensationelle Rückhol-Aktion: Bayern steht bereit, um den DFB-Star aus seinem Insel-Alptraum zu befreien!

Traum-Duo vereint: Die historische Wunsch-Achse "Wirtz & Musiala" könnte an der Säbener Straße doch noch Realität werden!

In Liverpool liegen die Nerven nach dem Fehlstart (1 Sieg, 3 Remis) blank, in München laufen die Telefone bereits heiß. Steht der spektakulärste Bundesliga-Rücktransfer der Geschichte unmittelbar bevor? Die Uhr tickt: Das nächste Transfer-Fenster öffnet am 1. Jänner 2027.