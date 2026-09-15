St. Pöltner Fan-Frust in der NV Arena

Nach den jüngsten Heimspielen des SKN St. Pölten häufen sich Beschwerden über lange Wartezeiten beim Einlass und an den Kiosken der NV Arena.

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Die Stimmung unter den St. Pöltner Fußballfans könnte wahrlich besser sein. Nach vier Niederlagen zum Saisonauftakt ging es dank der jüngsten Ligasiege über SV Salzburg und FC Lieferung zumindest sportlich wieder bergauf. Zu lachen hatten die Anhänger des SKN auf den heimischen Tribünen dennoch wenig, wie die NÖN berichten.

Grund dafür sind sich häufende Beschwerden zu den infrastrukturellen Abläufen in der NV Arena. Vor allem rund um die Partien gegen RB Salzburg im Cup und Blau-Weiß Linz machten viele Besucher ihrem Ärger via Social Media Luft. So dürften sich vor dem Anpfiff teils lange Schlangen vor den Eingängen gebildet haben, wovon besonders die Ost-Tribüne betroffen gewesen sein soll. Dort nämlich stehen Tausenden Fans lediglich drei Drehkreuze zu Verfügung, um ins Stadion zu gelangen. Darüber hinaus war auch beim Holen von Getränken und Snacks Geduld gefragt - mit Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde.

Die Stadionbetreiber bringen Verständnis für die Kritik auf. Man nehme die Rückmeldungen der Gäste ernst, betont auch das verantwortliche Catering-Unternehmen. Gerade bei Fußballspielen würden innerhalb weniger Minuten besonders viele Besucher gleichzeitig Speisen und Getränke kaufen wollen - die aktuellen Zustände würden nicht den eigenen Ansprüchen entsprechen. Gemeinsam mit dem SKN St. Pölten wird nun an Verbesserungen gearbeitet, wofür man die Besucherströme, die Abläufe an den Verkaufsständen, die personelle Besetzung sowie die Qualität des Warenangebots analysieren werde, um die St. Pöltner Fans wieder zufriedenzustellen.