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Obersteirischen Molkerei fusioniert mit Berglandmilch

Ovales Firmenschild mit der Aufschrift "Berglandmilch eGen" an einem Gebäude in Wels.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Die Mehrheit der Genossenschafter der Obersteirischen Molkerei (OM) stimmte am Dienstag bei der Generalversammlung in Kobenz der Fusion mit der oberösterreichischen Berglandmilch zu.
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Dies berichtete der ORF Steiermark online. Eine Bestätigung der Obersteirischen Molkerei stand noch aus. Bei der Berglandmilch gab man auf Anfrage vorerst keine Stellungnahme ab. Dem Bericht zufolge stimmten 92 Prozent der Stimmberechtigten für die Fusion. Nun ist die Berglandmilch am Zug.

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In Kobenz im Bezirk Murtal wurde am Dienstag über die Eingliederung der Milchsparte der Obersteirischen Molkerei in die Berglandmilch abgestimmt. Rund 92 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich dafür aus. Von 791 Stimmberechtigten waren 714 für die Fusion. 60 waren dagegen. Für eine Zustimmung war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Nun sind die Gremien der Berglandmilch am Zug und bei einem Ja zur Fusion liege die Genehmigung der Transaktion bei der Bundeswettbewerbsbehörde. Die Obersteirische Molkerei wird von rund 1.200 steirischen Bauern mit Milch beliefert.

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