Neues Lamborghini-"Monster" hat fast 8.000 PS

Neues zum Tecnomar for Lamborghini 101FT: Das 30 Meter lange Luxusboot soll 15 Millionen Euro kosten und mit mehr als 7.000 PS über das Wasser jagen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Enthüllung der Tecnomar for Lamborghini 101FT läuft schrittweise seit der Monaco Yacht Show 2025. Nach dem Erstverkauf, dem Baubeginn und ersten Heckbildern gibt es nun neue Einblicke. Yacht-Spezialist Sébastien Agius stellte die 101FT vor einem Modell vor und nannte frische Details zur Luxusyacht. Das erste Schiff soll 2027 ausgeliefert werden.

Exklusivität für 15 Millionen Euro

Mit 101 Fuß (rund 30 Metern) ist das Schiff deutlich größer als die Tecnomar for Lamborghini 63. Der geschätzte Preis liegt bei rund 15 Millionen Euro. In dieser Liga gehört die persönliche Gestaltung fest dazu. Käufer können Farben, Materialien, Teakholz und die Innenausstattung frei wählen. Das Konzept orientiert sich am "Ad Personam"-Programm von Lamborghini. Auch das Design zeigt klare Parallelen zu Sant’Agata Bolognese: Die Rückleuchten greifen den Look des Lamborghini Fenomeno auf. Neben Sitzen auf dem Sonnendeck gibt es dort sowie im Salon auf dem Hauptdeck jeweils einen Steuerstand.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Gewaltige Leistung auf dem Wasser

Bei der Leistung gab es unterschiedliche Zahlen. Zunächst sprachen Lamborghini und The Italian Sea Group von 7.600 PS, später von 7.900 PS durch drei MAN-Motoren (Typ 16V2000 M96L). Sébastien Agius nennt nun drei MTU-Motoren mit je 2.450 PS, was rechnerisch 7.350 PS ergibt. In seinem Video spricht er von "fast 8.000 PS". Trotz der Ausmaße soll das Boot 45 Knoten (ca. 83 km/h) erreichen.

Aluminium und Carbon verbaut

Anders als der Lamborghini 63 mit Glasfaserrumpf setzt die 101FT auf Aluminium für mehr Festigkeit, Langlebigkeit und weniger Vibrationen. Vorn und hinten wird zudem Carbon eingesetzt. Das erste Exemplar befindet sich seit Ende 2025 im Bau. Die Fertigstellung und Auslieferung sind für 2027 geplant.