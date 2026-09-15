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Das legendäre Tagada gibt's jetzt auch als Wein

© zVg, Nadja Hudovernik
Das legendäre Tagada gibt es jetzt auch als Wein! Für Winzer Matthias Hager ist das Kult-Karussell ein ganz besonderer Ort.
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"Ein Kreis, der sich dreht und schließt. Es erweckt Erinnerungen voller Freude und das Gefühl jugendlicher Leichtigkeit", so der Erfinder des Tagada-Weins.

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Am Sonntag gab es vor dem legendären Fahrgeschäft eine große Verkostungs-Party mit Snacks und natürlich Proben vom neuen Wein.

Genauso wie das Fahren im Tagada sollen die Weine von Hager Spaß machen.

Auch die stolzen Hausherren Thomas und Victoria Sittler-Schaaf ließen sich die Party bei ihrem Kult-Karussell nicht entgehen.

"Die Verkostung vor unserem Fahrgeschäft war eine schöne Gelegenheit, den Wein vorzustellen. Das Tagada ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil unseres Familienbetriebs im Wiener Prater. Umso schöner ist es, dass es diesen Teil jetzt auch als köstlichen Wein gibt", so das Prater-Unternehmer-Duo gegenüber oe24.

Drink für Jugend in Planung

Die Sittler-Schaafs verraten zusätzlich noch ein bislang gut gehütetes Geheimnis: "Es ist auch ein alkoholfreies Getränk in Planung, das unsere junge Zielgruppe ganz speziell ansprechen soll!"

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