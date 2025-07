Wien liegt bei Schulstraßen im europäischen Spitzenfeld

Wie kinderfreundlich ist das Verkehrssystem in Wien im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten? Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis einer Erhebung der Clean Cities Campaign von Transport & Environment zeigt, dass Wien an 5. Stelle liegt.

Kaum wo in Europa sind Schulstraßen so häufig zu finden wie in Wien. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Diese wurde auf Basis einer Erhebung des NGO-Netzwerks Clean Cities Campaign vorgenommen. Wie der VCÖ der APA mitteilte, liegt die Bundeshauptstadt bei den eigens ausgewiesenen Schulstraßen auf dem zweiten Platz hinter London. Aufholbedarf gibt es jedoch bei Tempo 30 und der Rad-Infrastruktur, hieß es.

In Sachen Schulstraßen und Verkehrsberuhigung im Schulumfeld wird ein besonders guter Wert ausgewiesen. Bei 26,1 Prozent der Volksschulen hat Wien demnach bereits Maßnahmen umgesetzt, das ist nur knapp hinter London mit 26,9 Prozent der zweithöchste Wert unter 36 europäischen Großstädten. Allerdings, so betont der VCÖ, bräuchten Kinder um selbstständige Mobilität lernen zu können nicht nur Maßnahmen direkt vor der Schule.

Noch Nachholbedarf bei Verkehrsberuhigung

Deshalb sollte in Wohnvierteln Tempo 30 und Verkehrsberuhigung der Standard sein, zeigt man sich überzeugt. "Die Mobilität im Alltag ist für Kinder eine Chance, regelmäßig auf eine Portion gesunde Bewegung zu kommen. Gerade in einer Zeit, in der Bewegungsmangel ein zunehmendes Problem ist, sollte die Verkehrsplanung Bedingungen schaffen, damit Kinder und Jugendliche mehr Alltagswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen können", befand Katharina Jaschinsky vom VCÖ.

Hier sieht man mit Verweis auf die Erhebung noch deutlichen Nachholbedarf. Spitzenreiter bei Tempo 30 ist Paris. In Frankreichs Hauptstadt darf bereits auf 89 Prozent des Straßennetzes höchstens 30 km/h gefahren werden. Es folgen Brüssel mit 86 Prozent und Lyon mit 84 Prozent. Wien liegt in dieser Kategorie mit rund 66 Prozent an zehnter Stelle, berichtete der VCÖ.

Auch bei der Rad-Infrastruktur habe Wien noch aufzuholen, um die europäische Spitze zu erreichen, befand der Verkehrsclub - wobei aber auf Verbesserungen in den vergangenen Jahren verwiesen wurde. In Wien entspricht die Länge baulich getrennter Radwege 22 Prozent des gesamten Straßennetzes. In den Top-Städten Paris und Helsinki sei der Anteil mit jeweils 48 Prozent doppelt so hoch, betonte man. In Kopenhagen sind es 43 Prozent und in München 37 Prozent.