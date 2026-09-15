Run auf letzte Plätze für Gratis-Kinderschwimmkurse

Am 21. September beginnt in Niederösterreich die finale Anmeldephase für die kostenlosen Schwimmkurse der Initiative "NÖ Schwimm Kids". Noch stehen 160 Plätze für Kinder zur Verfügung.

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Jetzt heißt es jetzt schnell sein: Mit dem Start der letzten Anmeldephase am 21. September werden die verbleibenden Plätze der Schwimmoffensive "NÖ Schwimm Kids" vergeben. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen fünf und zehn Jahren mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich, die noch keine Schwimmkenntnisse haben. Achtung: Insgesamt sind noch 160 kostenlose Kursplätze frei!

"Sicheres Verhalten im Wasser ist eine Fähigkeit, von der Kinder ein Leben lang profitieren. Wer schwimmen lernt, gewinnt nicht nur mehr Selbstständigkeit, sondern auch Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Genau hier setzt 'NÖ Schwimm Kids' an: Wir schaffen ein hochwertiges Angebot, das für Familien kostenlos zugänglich ist und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Badeunfällen leistet", erklärt Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Weniger Badeunfälle als Ziel

Die Kurse werden in Heidenreichstein, Litschau, Weitra, Zwettl, Scheibbs, Neunkirchen und Klosterneuburg angeboten. Ziel ist es, Kindern einen möglichst sicheren Umgang im Wasser beizubringen und damit das Risiko von Badeunfällen zu senken. Im Fokus stehen Wassergewöhnung und das Verhalten in Notsituationen.

Für das Projektjahr 2026 sind insgesamt 160 Kurse für 1.280 Kinder vorgesehen. Jeder Kurs umfasst zehn Einheiten zu je 45 Minuten, unterrichtet wird in Kleingruppen mit acht Kindern pro Trainer. Sowohl die Kurskosten als auch die Eintrittsgebühren werden vollständig übernommen. Seit Jahresbeginn wurden die Schwimmkurse bereits an mehr als 30 Standorten in ganz Niederösterreich angeboten.