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Brücke im Umbau: Zistersdorf investiert in Zukunft

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Blick auf Zistersdorf mit Feldern, Bäumen und bunten Dächern unter bewölktem Himmel.
© Fotostudio Semrad
In Zistersdorf startet ein Bauprojekt, das nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht, sondern auch Fußgängern und Radfahrern mehr Platz beschert.
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An der B 40 im Ortsgebiet von Zistersdorf haben die Arbeiten für den Umbau der Brücke über den Zisterbach begonnen. Das bestehende Bauwerk stammt aus dem Jahr 1982 und war nach Jahrzehnten im Einsatz von zahlreichen Schäden gezeichnet. Weil die Brücke den heutigen technischen Anforderungen nicht mehr entsprach, wird sie nun modernisiert.

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Anstelle der bisherigen Konstruktion entsteht ein kompakter Durchlass, der auf Teilen der bestehenden Fundamente errichtet wird. Darüber wird die Fahrbahn wiederhergestellt, seitlich wird ein neuer kombinierter Geh- und Radweg gebaut. Damit erhalten Fußgänger und Radfahrer künftig eine sichere Verbindung entlang der stark befahrenen Strecke.

Die Bauarbeiten sollen bis November abgeschlossen sein und kosten rund 600.000 Euro. Finanziert wird das Projekt gemeinsam vom Land Niederösterreich und der Stadtgemeinde Zistersdorf. Trotz der Arbeiten bleibt die B 40 für den Verkehr geöffnet, lediglich mit halbseitiger Verkehrsführung.

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