oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Start in neue Saison

11 Premieren: Starke Frauen im Stadttheater Mödling

OR
von
Menschen stehen abends vor dem beleuchteten Eingang der Mödlinger Bühne in Mödling.
© Stadttheater Mödling
Mit einem abwechslungsreichen Programm und "wilden Geschichten" geht das Stadttheater Mödling in die neue Saison, um wieder möglichst viele Besucher zu begeistern.
OE24 auf Google bevorzugen

Unter dem Motto "Starke Frauen, wilde Geschichten" hat Intendant Bruno Max die kommende Spielzeit im Stadttheater Mödling vorgestellt. Insgesamt stehen elf Premieren auf dem Programm. Den Auftakt macht am 10. Oktober die skandinavische Komödie "Elling". Danach folgt ein bunter Mix aus bewegenden Dramen, schwarzem Humor und gesellschaftlichen Stoffen.

Auch interessant

Ohne Alaba! Der ÖFB-Kader zur Nations League

Haimbuchner im Sommergespräch auf der Wurzeralm

Pensionist verliert tausende Euro an Céline-Dion-Betrüger

Das Publikum erwartet in den nächsten Monates ein breit gefächertes Themenspektrum. Auf dem Spielplan stehen unter anderem Stücke über Demenz, Pädophilie, Familienschicksale und historische Figuren. Nicht zuletzt die deutschsprachige Erstaufführung von "Radium Girls" sowie das Kriminalspektakel "Baskerville" nach Arthur Conan Doyle sollen für volle Säle sorgen.

In der Saison 2025/26 erreichte das Stadttheater bei Eigenveranstaltungen übrigens eine Auslastung von 86 Prozent - alles in allem kamen 16.200 Besucher. Besonders erfolgreich war die Produktion "Horrible Habsburger! Sex & Crime & Kaiserschmarrn", die zeitweise sogar eine Auslastung von mehr als 100 Prozent schaffte. Auch politisch gibt es Rückenwind, denn ein neuer Fördervertrag mit dem Land Niederösterreich steht in Aussicht - Laufzeit: zwei Jahre.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wiesbauer: Vom Millionenschaden zur Millioneninvestition

Wohnen als Luxus: immer mehr brauchen Nothilfe

Genuss-Finale in Grafenegg mit Waldviertler TischKultur

11 Premieren: Starke Frauen im Stadttheater Mödling

Baustellen-Alarm in Gänserndorf

Mikl-Leitner zündet den "Genehmigungsturbo" mit "Taskforce Wirtschaft"

Zum Jubiläum: Über 100.000 Euro für junge Talente

2 Jahre danach: Als NÖ in den Fluten versank

42.195 Stunden Vollgas: Landjugend rockt Projektmarathon!

5 Jahre PWÖ: Grünbach wird zum Wrestling-Tollhaus