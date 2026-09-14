11 Premieren: Starke Frauen im Stadttheater Mödling

Mit einem abwechslungsreichen Programm und "wilden Geschichten" geht das Stadttheater Mödling in die neue Saison, um wieder möglichst viele Besucher zu begeistern.

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Unter dem Motto "Starke Frauen, wilde Geschichten" hat Intendant Bruno Max die kommende Spielzeit im Stadttheater Mödling vorgestellt. Insgesamt stehen elf Premieren auf dem Programm. Den Auftakt macht am 10. Oktober die skandinavische Komödie "Elling". Danach folgt ein bunter Mix aus bewegenden Dramen, schwarzem Humor und gesellschaftlichen Stoffen.

Das Publikum erwartet in den nächsten Monates ein breit gefächertes Themenspektrum. Auf dem Spielplan stehen unter anderem Stücke über Demenz, Pädophilie, Familienschicksale und historische Figuren. Nicht zuletzt die deutschsprachige Erstaufführung von "Radium Girls" sowie das Kriminalspektakel "Baskerville" nach Arthur Conan Doyle sollen für volle Säle sorgen.

In der Saison 2025/26 erreichte das Stadttheater bei Eigenveranstaltungen übrigens eine Auslastung von 86 Prozent - alles in allem kamen 16.200 Besucher. Besonders erfolgreich war die Produktion "Horrible Habsburger! Sex & Crime & Kaiserschmarrn", die zeitweise sogar eine Auslastung von mehr als 100 Prozent schaffte. Auch politisch gibt es Rückenwind, denn ein neuer Fördervertrag mit dem Land Niederösterreich steht in Aussicht - Laufzeit: zwei Jahre.