Baustellen-Alarm in Gänserndorf

Für Gänserndorfs Bewohner heißt es in den kommenden Tagen: Rechtzeitig vorsorgen und kleinere Behinderungen einplanen, wenn gleich zwei Infrastrukturprojekte für spürbare Änderungen im Alltag sorgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gänserndorf aufgepasst! Am Dienstag, den 15. September, wird ab 8 Uhr die Wasserversorgung in der Jahngasse zwischen Neugasse und Peter-Rosegger-Gasse vorübergehend unterbrochen. Betroffene Haushalte sollten daher ausreichend Trink- und Brauchwasser bevorraten.

Baustelleninformation zum Glasfaserausbau. © Stadtgemeinde Gänserndorf

Ebenfalls ab 15. September starten im Bereich Untere Kellergasse, Lessinggasse, Seegasse und Brunnengasse Arbeiten im Zuge des örtlichen Glasfaserausbaus. Nach bereits erfolgten Grabungsarbeiten werden nun Gehsteige und Fahrbahnen instand gesetzt. Während der Bauphase müssen Anrainer und Verkehrsteilnehmer mit entsprechenden Einschränkungen rechnen.