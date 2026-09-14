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Baustellen-Alarm in Gänserndorf

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Für Gänserndorfs Bewohner heißt es in den kommenden Tagen: Rechtzeitig vorsorgen und kleinere Behinderungen einplanen, wenn gleich zwei Infrastrukturprojekte für spürbare Änderungen im Alltag sorgen.
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Gänserndorf aufgepasst! Am Dienstag, den 15. September, wird ab 8 Uhr die Wasserversorgung in der Jahngasse zwischen Neugasse und Peter-Rosegger-Gasse vorübergehend unterbrochen. Betroffene Haushalte sollten daher ausreichend Trink- und Brauchwasser bevorraten.

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Glasfaserausbau
Baustelleninformation zum Glasfaserausbau. © Stadtgemeinde Gänserndorf

Ebenfalls ab 15. September starten im Bereich Untere Kellergasse, Lessinggasse, Seegasse und Brunnengasse Arbeiten im Zuge des örtlichen Glasfaserausbaus. Nach bereits erfolgten Grabungsarbeiten werden nun Gehsteige und Fahrbahnen instand gesetzt. Während der Bauphase müssen Anrainer und Verkehrsteilnehmer mit entsprechenden Einschränkungen rechnen.

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