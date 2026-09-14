Einschränkungen
Baustellen-Alarm in Gänserndorf
Gänserndorf aufgepasst! Am Dienstag, den 15. September, wird ab 8 Uhr die Wasserversorgung in der Jahngasse zwischen Neugasse und Peter-Rosegger-Gasse vorübergehend unterbrochen. Betroffene Haushalte sollten daher ausreichend Trink- und Brauchwasser bevorraten.
Auch interessant
Ebenfalls ab 15. September starten im Bereich Untere Kellergasse, Lessinggasse, Seegasse und Brunnengasse Arbeiten im Zuge des örtlichen Glasfaserausbaus. Nach bereits erfolgten Grabungsarbeiten werden nun Gehsteige und Fahrbahnen instand gesetzt. Während der Bauphase müssen Anrainer und Verkehrsteilnehmer mit entsprechenden Einschränkungen rechnen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden