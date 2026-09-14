Pensionist verliert tausende Euro an Céline-Dion-Betrüger

Ein Mann (69) aus Belgien war sich so sicher, dass Céline Dion eine Beziehung mit ihm hatte. Er packte seine Koffer und wartete vor seiner Haustür auf ein vermeintliches Taxi. Doch es kam nichts. Der Pensionist wurde Opfer eines Internetbetrugs.

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Wie und wo der 69-Jährige die Fake-Céline-Dion kennenlernte, ist nicht bekannt. Sie sollen seit drei Jahren eine "Beziehung" über das Internet geführt haben. Wie das "Independent" berichtet, sollen die Täter behauptet haben, dass die kanadische Sängerin dringend Geld benötige. Laut ihnen hatte angeblich ihr Manager die Kontrolle über ihre Konten und gab ihr keinen Zugriff auf ihr Geld. Doch das war noch nicht alles.

Anschließend behaupteten die Betrüger, dass man die Sperre über Gutscheincodes aus dem Supermarkt umgehen könne. Der verliebte Mann kaufte aus diesem Grund immer wieder Supermarkt-Gutscheine im Wert von 200 und 300 Euro. Die Codes sendete er per Chat an die Fake-Dion.

Opfer teilte persönliche Informationen mit den Betrügern

Seine Tochter Karla erzählte in der flämischen Radiosendung "WinWin" über einen besonders traurigen Vorfall an Silvester 2025. Der 69-Jährige wartete den ganzen Tag vor der Haustür. Er hoffte, dass er mit einem Privatjet zu Céline Dion in die USA reisen würde.

Seine Familie ist vor allem besorgt um ihn. Der Mann hat nämlich viele persönliche Informationen mit den Betrügern geteilt. Tochter Karla berichtete: "Was er mit seinem Geld macht, ist seine Sache. Aber wir konnten Nachrichten abfangen, die zeigen, dass er alles mit den Betrügern teilt. Das beinhaltet Informationen über uns. Fotos, Adressen und Geschichten über die Enkel. Wir haben alles versucht, um es zu stoppen, aber nichts funktioniert." Jedoch glaubt der Pensionist weiterhin, dass er mit der echten Celine Dion zusammen sei. Seine Tochter hat sich aus reiner Verzweiflung an die Öffentlichkeit gewendet.

"Viele Fälle werden nicht angezeigt"

Psychologen haben Erklärungen für das Phänomen von Liebesbetrug, so die "Bild". Über Monate bauen Betrüger gezielt Vertrauen mit dem Opfer auf. Plötzlich fordern sie Geld von ihm. Bis dahin fühlt sich die Beziehung für den Betroffenen vollkommen echt an. Zudem spielt ein psychologischer Effekt eine Rolle. Je mehr eine Person in dieser "Beziehung" investiert, desto schwerer fällt der Ausstieg. Die Opfer verteidigen weiterhin die Beziehung gegenüber ihrer Familie und wollen sich keinen Fehler eingestehen.

Eine Hilfe wäre, wenn die echte Celine Dion sich zu diesem Vorfall äußern würde. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass sie davon weiß. Immer wieder glauben Menschen, dass sie mit einem Star zusammen seien und ihm Geld überwiesen.

Bei Catherine van de Heyning, Staatsanwältin bei der Cybercrime-Einheit Antwerpen, gehen täglich neue Romance-Scam-Fälle ein. Die Staatsanwältin erklärte: "Nur die schlimmsten Fälle, in denen das Opfer seine Ersparnisse und manchmal auch Vermögenswerte verloren hat, landen bei mir. Viele Fälle werden nicht angezeigt, weil sich die Menschen schämen und manchmal der finanzielle Verlust die Scham nicht aufwiegt."