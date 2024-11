Regisseur-Legende aus Hollywood verstorben

Jim Abrahams ist mit 80 Jahren verstorben: Der Regisseur starb in Los Angeles.

Der legendäre Autor und Regisseur Jim Abrahams ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Abrahams – Autor und Regisseur der legendären Parodiefilme „Airplane!“ (1980) und "The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)" starb am Dienstag eines natürlichen Todes in seinem Haus in Santa Monica, bestätigte sein Sohn Joseph gegenüber Medien.

Star der Regisseure

Abrahams war mit seiner Frau Nancy verheiratet und hinterlässt drei Kinder. Er ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit den Brüdern Jerry Zucker und David Zucker an den Comedy-Filmen Airplane bekannt.

Witzigste Filme aller Zeiten

Die Slapstick-Komödie wird regelmäßig als einer der witzigsten Filme aller Zeiten bezeichnet und gewann 1981 den Writer's Guild of America Award für die beste adaptierte Komödie.

Vielseitig im Einsatz

Außerdem führte Abrahams 1988 Regie bei dem Film „Big Business“ mit Bette Midler und Lily Tomlin sowie bei „Hot Shots!“ von 1991 mit Charlie Sheen und Cary Elwes.