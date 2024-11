Jetzt kommt das neue Ottakringer Spezialbier für Weihnachten

Ottakringer macht ein neues Bier. Es wird ein Weihnachts-Spezialbier.

Freunde des Bieres können sich auf ein Special von Ottakringer freuen. "Kräftig und fruchtig, vollmundig und doch überraschend frisch – dieses Bier bringt den Christmas-Spirit direkt in die Flasche", kündigt die Kult-Brauerei in einer Aussendung an.

Weihnachten in Wien – das ist etwas ganz Besonderes. Die Stadt strahlt, es duftet nach Maroni und Lebkuchen und auf jedem Christkindlmarkt spürt man die Magie der Wiener Feiertage. Was ist vom neuen Bier zu erwarten? Geht es nach Ottakringer, dann das: "Eine Spezialität, die sich sehen lassen kann: ein kräftiges, vollmundiges Bier, verfeinert mit dem leicht süßlichen Fruchtkick von saftigen Blutorangen."

© ottakringer

© ottakringer ×

Starker Genuss

Aber Achtung: Kräftiges soll die neue Hopfen-Freude auch sein: "Mit kräftigen 6,0% vol. bringt dieses Kreativbier genau die richtige Stärke für festliche Anstöße und entspannte Abende mit Freunden und Familie. Es ist ein Hochgenuss für alle, die Weihnachten auf Wiener Art zelebrieren: echt, charmant und ein bisserl anders – mit dem unverkennbaren Geschmack von Blutorange. Das ist Weihnachten in Wien – ganz schön einzigartig", so Ottakringer.