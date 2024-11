ÖFB-Damen bereiten sich auf EM-Play-off vor

Das ÖFB-Frauenteam startete in den wichtigsten Lehrgang des Jahres.

Mit einer ersten gemeinsamen Trainingseinheit hat das Frauen-Nationalteam am Dienstagvormittag mit den sportlichen Vorbereitungen auf das erste der zwei entscheidenden EM-Play-Off-Spiele gegen Polen am Freitag (18 Uhr, live ORF1) im Stadion Gdansk in Danzig begonnen. Die ÖFB-Frauen um Teamtorhüterin Manuela Zinsberger wollen - wie schon in der ersten EM-Play-Off Runde in Slowenien - direkt im ersten Aufeinandertreffen auf fremdem Boden eine gute Ausgangslage für den alles entscheidenden Showdown im Rückspiel am Dienstag (18.15, live ORF1) im Viola Park der Wiener Austria.

Pinther und Ojukwu nicht dabei

"Eine gewisse Anspannung und auch Nervosität gehört vor solchen Spielen dazu. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf diese beiden Duelle, in denen wir zeigen können, zu was wir fähig sind, um am Ende zu unserer dritten Europameisterschaft in der Geschichte zu fahren", so Zinsberger. Personell ist die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann entgegen der Planungen in den Lehrgang gestartet.

Frankreich-Legionärin Viktoria Pinther ist krankheitsbedingt noch nicht zum Team angereist, ebenso musste Freiburg-Offensivspielerin Nicole Ojukwu auf Grund einer Sprunggelenksverletzung passen. Nach dem ersten gemeinsamen Training im Bad Erlach wird das ÖFB-Team am Mittwochvormittag eine letzte Einheit in der Sportarena Bad Erlach absolvieren. Die Abreise in die polnische Hafenstadt erfolgt am späten Mittwochnachmittag. Das Abschlusstraining in der Danziger Arena bestreitet die ÖFB-Elf dann am Donnerstag.