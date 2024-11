Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat neuen Putin-Job

Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl wird an der Universität der russischen Regionalhauptstadt Rjasan unterrichten.

Dies verkündete an Dienstag der Rektor der dortigen Universität, Dmitri Bokow, im Messengerdienst Telegram.

Weitere Details wurden nicht bekannt, und es ist davon auszugehen, dass die in Russland lebende Ex-Politikerin weiterhin den Geopolitik-Thinktank G.O.R.K.I. an der staatlichen Petersburger Universität leiten wird.

"Kneissl wird bei uns unterrichten"

"In Rahmen ihres Besuch der Rjasaner Staatlichen Sergej-Jessenin-Universität konnten wir uns einigen: Karin Kneissl wird bei uns unterrichten. Details folgen", erklärte Bokow. Kneissl selbst schrieb auf Telegram einstweilen nichts über ihren Kontakt zu dieser Universität.

Aus einem Holzhaus im russischen Staatsfernsehen

Nachdem sie am vergangenen Mittwoch mit der russischen Außenamtssprecherin Marija Sacharowa sowie Hollywood-Schauspieler Steven Seagal bei einer Konferenz über Fake News in Moskau auftrat und am Donnerstag aus einem Holzhaus im russischen Staatsfernsehen den Konflikt zwischen OMV und Gazprom kommentierte, postete Kneissl in Folge ein Foto mit Hunden vor dem Hintergrund des Oka-Flusses. Dieser fließt auch durch die Oblast von Rjasan, unter anderem unweit des in dieser Region gelegenen Dorfes Petruschowo, wo die Österreicherin laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS im Sommer 2024 ein eigenes Haus errichtete.