Ex-Ministerin Karin Kneissl hetzt übel gegen Österreich: "Hitler kein Zufall"

Jetzt wird es richtig tief - und das von einer Ex-Ministerin, die Österreich einst in der Welt vertrat.

Ihre Heimat, der sie als Ministerin diente, beschimpft sie jetzt auf das Schlimmste. Österreich?

Da kommt der parteifreien Ex-Ministerin nur der Menschheitsverbrecher Adolf Hitler in den Sinn. Das verbindet sie mit ihrer Heimat. In einem Youtube-Interview entgleist Karin Kneissl vollkommen.

"Hitler kein Zufall"

Der Ausschnitt in dem Kneissl völlig eskaliert:

Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl, wohnhaft in Russland, weiß jetzt warum Hitler Österreicher war und beleidigt gleich mal das ganze Land. pic.twitter.com/nKdZQaWyZB — Stefan Kaltenbrunner (@skaltenbrunner) November 2, 2024

Sie sagte: "Es war kein Zufall, warum Hitler aus Österreich kam und warum die westlichen Gestapo-Spitzen aus Österreich waren." Und dann kommt sie auch gleich zu ihrer ganz eigenen Begründung - eine einzige Schimpftirade und Beleidigung aller Österreicher ist: "Es ist die Mischung aus Kleingeistigkeit, Neid und Minderwertigkeitskomplexen", das seien die Eigenschaften der Österreicher.

Ex-Ministerin auf Abwegen

Worte einer ehemaligen Außenministerin, die jetzt in Moskau lebt und dort Propaganda für den Kreml-Diktator Wladimir Putin macht. Mit Österreich will sie auf alle Fälle nichts mehr zu tun haben und das, wo sie sich noch vor nicht allzu langer Zeit beklagte, „für immer ihre Heimat verloren“ zu haben. Aber wenn es nach Kneissl geht, gibt es in Europa sowieso keine Demokratien mehr. Eine Ex-Ministerin wandelt auf ihren ganz eigenen Bahnen.