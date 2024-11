Penis-Tour: Spenden sammeln für guten Zweck

Ein Waliser (39) plant eine außergewöhnliche GPS-Tour im Zeichen der Männergesundheit, um Spendengelder für seine "Movember"-Aktion zu sammeln.

Der 39-jährige Terry Rosoman aus Südwales hat sich ein abstruses Ziel gesetzt: Um auf die Risiken der männlichen Gesundheit aufmerksam zu machen, erstellte er die bis dato größte GPS-Zeichnung eines Penis. Auf der 120 Kilometer langen Strecke durch die "Brecon Beacons, eine walisische Berggkette, wird sich Rosoman schon bald widrigen Bedingungen stellen. "Es ist ein humorvoller Ansatz, um die Aufmerksamkeit meiner Zielgruppe zu gewinnen“, erklärte Rosoman gegenüber "Wales Online".

© Instagram/trosoman

Rosoman hofft, durch seine skurrile Aktion 6.000 Euro für die Movember-Stiftung zu sammeln, welche sich für Männergesundheit, Suizidprävention sowie Prostata- und Hodenkrebs einsetzt. Rosomans Abenteuer beginnt am kommenden Freitag um 17 Uhr am Bahnhof von Abergavenny und endet am Samstag zur gleichen Uhrzeit. Der freiberufliche Creative Director hat bereits verschiedene Ausdauerherausforderungen gemeistert. Nun will er auch andere Männer dazu inspirieren, Herausforderungen für sich selbst anzunehmen. "Es geht darum, große Ziele zu setzen, die wichtiger sind als der Gang zum Pub", so Rosoman.

Rosoman selbst blickt auf eine bemerkenswerte Persönlichkeitswandlung zurück. Nach Jahren, die von Alkohol, Drogen und Übergewicht gezeichnet waren, sah er sich irgendwann dazu gezwungen, sein Leben zu ändern - um nicht frühzeitig zu sterben. So half ihm der Boxsport dabei, 19 Kilogramm in 12 Wochen abzunehmen und ein gesünderes Dasein einzuschlagen. "Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Ich hoffe, dass ich durch meine Geschichte auch andere ermutigen kann, die Dinge zum Besseren zu ändern“, so der Waliser.