Ex-Ministerin Kneissl wird jetzt Putins Tiger-Botschafterin

Karin Kneissl wurde von Kreml-Chef Wladimir Putin mit einem neuen Job betraut. Die frühere Außenministerin wird künftig Tiger-Botschafterin.

Wladimir Putin hat Karin Kneissl zur Botschafterin für den Schutz der in Russland bedrohten Amurtiger ernannt, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA. Für Kneissl ist es nicht der erste Job in Russland. Seit letztem Jahr lebt die gebürtige Wienerin in Sankt Petersburg und leitet dort die russische Denkfabrik "Gorki" („Geopolitisches Observatorium für Russlands Schlüsselfragen“).

Für ihren Umzug stand damals unter anderem ein Militärflieger bereit, damit die Ponys der Ex-Politikerin nach Russland geflogen werden konnten.

© RT DE ×

Kneissl überlegte, Tiger zu adoptieren

Kneissl, die von Dezember 2017 bis Mai 2019 auf einem FPÖ-Ticket Außenministerin war, fiel bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ihrer Nähe zu Russland und deren Präsident Wladimir Putin auf. So war der Kreml-Chef etwa bei ihrer Hochzeit im Sommer 2018 zu Gast. Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie Kneissl mit Putin tanzte und sogar einen Knicks vor ihm machte.

© APA ×

Im vergangenen Jahr soll Kneissl laut dem Bericht bereits ein Interesse bekundet haben, einen Amurtiger zu adoptieren. Auch bisher habe sie sich ehrenamtlich für den Schutz von Tieren eingesetzt. 750 Amurtiger sollen derzeit noch in freier Wildbahn leben.