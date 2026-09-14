Ohne Alaba! Der ÖFB-Kader zur Nations League

Ralf Rangnick verkündete den kommenden ÖFB-Kader für die Nations League.

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Kapitän David Alaba muss also – wie Marcel Sabitzer, der abgesagt hat – auf die kommenden Spiele verzichten. Rangnick nominierte den 34-Jährigen nicht, weil das "Bauchgefühl" des Deutschen davon abgeraten hat.

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Priorität war bei der Nominierung volle Match-Fitness, wie der Teamchef betonte, weshalb gleich acht WM-Fahrer verzichten mussten.

Austria-Teenie bekommt erste Nominierung

Mit dabei ist U17-WM-Held Vasilije Markovic von Austria Wien! Der 18-Jährige wäre auch für Serbien spielberichtig, somit soll er an den ÖFB gebunden werden.

Zudem bekommen auch Lukas Jungwirth, Christoph Lang (beide LASK), Christian Zawieschitzky, Nikolas Veratschnig (beide Salzburg) und Felix Bacher (Lyon).

Zudem wird es auch einen neuen Co-Trainer geben. Maximilian Ritscher, der dasselbe Amt beim LASK inne hat und weiterhin haben wird, ist in den kommenden Lehrgängen dabei. Er wird die Rolle von Stefan Oesen einnehmen, dieser wiederum rückt in die Rolle von Lars Konetka auf.

Der komplette ÖFB-Kader im Überblick:

Tor: Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0), Alexander SCHLAGER (SV Werder Bremen/GER; 30), Florian WIEGELE (Viktoria Pilsen/CZE; 1), Christian ZAWIESCHITZKY (FC Red Bull Salzburg; 0)

Verteidigung: David AFFENGRUBER (Fulham FC/ENG; 1/0), Felix BACHER (Olympique Lyon/FRA; 0), Kevin DANSO (Sunderland AFC/ENG; 36/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 12/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 43/3), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 32/0), Stefan POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; 56/5), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 21/0), Nikolas VERATSCHNIG (FC Red Bull Salzburg; 0), Maximilian WÖBER (FC Schalke 04/GER; 31/0)

Mittelfeld: Carney CHUKWUEMEKA (Borussia Dortmund/GER; 6/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 61/7), Christoph LANG (LASK; 0), Vasilije MARKOVIC (FK Austria Wien; 0), Xaver SCHLAGER (Nottingham Forest FC/ENG; 55/4), Romano SCHMID (Frosinone Calcio/ITA; 38/4), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 51/1), Paul WANNER (PSV Eindhoven/NED; 7/0), Patrick WIMMER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 32/1)

Angriff: Junior ADAMU (FC Schalke 04/GER; 9/0), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 78/24), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Sasa KALAJDZIC (LASK; 25/5)

Auf Abruf: Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 18), Nikolas POLSTER (NEC Nijmegen/NED; 0); Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Jannik SCHUSTER (Brentford FC/ENG; 0), Valentin ZABRANSKY (FC Red Bull Salzburg; 0); Thierno BALLO (AS Saint-Étienne/FRA; 1/0), Yusuf DEMIR (SK Rapid; 4/0), Jacob Peter HÖDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Sascha HORVATH (LASK; 0), Alessandro SCHÖPF (LASK; 35/6), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1); Oluwaseun ADEWUMI (Hertha BSC/GER; 0), Raul FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Erik KOJZEK (FK Partizan/SRB; 0), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 2/1)

In der Nations League trifft Österreich zwischen 24. September und 4. Oktober auf Israel, Irland und zweimal Franco Fodas Kosovo.