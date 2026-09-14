Usain Bolt feiert die neue Ultimate Championship vor 60.000 Fans

Neues Spektakel am Donauufer: Sprint-Legende Usain Bolt adelt die Premiere der Ultimate Championship in Budapest als wegweisenden Schritt für die Zukunft der Leichtathletik.

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Sprint-Superstar Usain Bolt erhofft sich nach der Premiere der neu eingeführten Ultimate Championship in Ungarn starke Impulse für den gesamten Sport. Der achtmalige Olympiasieger aus Jamaika zeigte sich vollends überzeugt vom modernen Konzept. Er halte das für einen sehr guten ersten Schritt, um die Leichtathletik nachhaltig zum Besseren zu verändern, erklärte der Ausnahmesportler begeistert. Insgesamt strömten über 60.000 Zuschauer an den drei Wettkampftagen in das Stadion direkt am Donauufer von Budapest. Die Fans bekamen ein durch innovative Show-Elemente aufgepepptes sowie extrem gestrafftes Programm geboten.

Musik und Show-Elemente begeistern das Publikum in Budapest

Besonders die visuelle und musikalische Untermalung kam beim Publikum hervorragend an. Der 40-jährige Weltrekordler betonte, dass die Musik eine entscheidende Rolle spiele, um die Fans im Stadion durchgehend bei Laune zu halten und mitzureißen – ganz besonders bei den Sprungwettbewerben. Während des gesamten Events war der 100- und 200-Meter-Weltrekordler immer wieder auf der riesigen Videowand zu sehen. Der elfmalige Weltmeister schrieb fleißig Autogramme, tanzte ausgelassen in seiner Loge und suchte immer wieder das direkte Gespräch mit den aktiven Athletinnen und Athleten.