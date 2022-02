Der BVB hob ohne Erling Haaland nach Glasgow ab, das 2:4 gegen die Rangers am Donnerstag aufzuholen wird dadurch nicht leichter.

Beim Abflug am heutigen Mittwoch nach Glasgow war er der große Abwesende: Erling Haaland. Der Dortmund-Stürmer wurde nicht rechtzeitig fit, der BVB muss das Play-off-Rückspiel der Europa League bei den Rangers ohne den Norweger bestreiten. Nach seinem Muskelfaserriss soll Haaland daheim weiter an seinem Comeback arbeiten um vielleicht wenigstens für das Bundesliga-Duell am Sonntag in Augsburg einsatzbereit zu sein.

Dortmund braucht zumindest 2:0-Sieg

Nachdem 2:4-Hinspieldebakel kommt Dortmund am Donnerstag die Abschaffung der Auswärtstorregel zugute. So würde schon ein 2:0 die Verlängerung bedeuten. Und dass die Schwarz-Gelben es auch ohne ihren Superstar können, wurde am Wochenende beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach bewiesen.