Dortmund lässt seinen Frust nach der Europacup-Blamage an Adi Hütters Gladbachern aus. Der BVB feiert zuhause einen 6:0-Galasieg.

Dortmund feierte am Sonntagabend zuhause ein-6:0-Schützenfest gegen Gladbach und Trainer Adi Hütter. Der BVB liegt damit weiter sechs Punkte hinter dem großen Titel-Rivalen Bayern. Dem Gladbach-Trainer stehen nach dem Auswärts-Debakel wieder schwierige Zeiten bevor. Torschützen waren in Abwesenheit des verletzten Erling Haaland Marco Reus (26., 81.), Donyell Malen (32.), Marius Wolf (70.), Youssoufa Moukoko (74.) und Emre Can (91./Elfmeter). Stefan Lainer spielte bei den Verlierern bis zur 67. Minute. Gladbach ist aktuell 13. der Tabelle.