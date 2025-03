Donautrail in Linz: Dem Frühling entgegenwandern

Ein Sportevent für Familen mit Kindern bis hin zum Ultra-Läufer.

OÖ. Natur, Herausforderung und Geselligkeit ist für die Teilnehmer des Linz24 Donautrails am 15. März garantiert. Wanderer, Nordic Walker und Läufer können dabei ihre Fitness auf sechs unterschiedlichen Distanzen (12, 22, 35, 55, 75 und 100 Kilometer) testen. Richtig spannend wird es für jene, die sich für die 100 Kilometer-Distanz entschieden haben. Diese Teilnehmer starteten nämlich bereits um 22 Uhr am Vorabend, um rechtzeitig wieder retour zu kommen. Kräftigen Applaus werden nicht nur die Ultrawanderer und Ultraläufer (Start: 4 Uhr nachts) bei ihrer Rückkehr in der Linzerie, sondern hunderte Wanderer, Läufer und Nordic Walker erhalten. Es wird keine Zeit gemessen, Hauptsache man kommt glücklich und hundemüde im Ziel an. Die Sportveranstaltung ist ausgebucht aber jeder kann aufgrund der selbsterklärenden Ausschilderung auch ohne Anmeldung mitgehen. Nur an den Labstellen mit selbstgemachten Müsliriegel & Co. kann man sich nicht bedienen.