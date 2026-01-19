Aspects of Love: Eine gelungene Ballnacht in Baden

Eleganz und Anmut, gepaart mit vibrierender Lebensfreude und künstlerischen Leckerbissen, machten den Ball Royale Baden 2026 zum gesellschaftlichen Treffpunkt für Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Aber auch viele Jugendliche kamen ins Grand Casino Baden.

Carmen Jeitler-Cincelli, die beiden Vizebürgermeister Markus Riedmayer und Jowi Trenner, LAbg. Christoph Kainz, Landesamtsdirektorin Verena Sonnleitner, Bezirkshauptmann Christian Pehofer, zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte sowie viele weitere Persönlichkeiten erlebten eine bezaubernde Eröffnung durch das Jungdamen- und Herrenkomitee der Tanzwelt Zehender, das das künstlerische Feuerwerk des Abends einleitete.

Stimmiges musikalisches Programm

„Aspects of Love“ wurde von Tenor Maximilian Mayer und den Gumpoldskirchner Spatzen sowie von Boris Pfeifer, Loes Cools, Franziska Geprägs und der DMD-dance.musical.company in all seinen schillernden Facetten zum Leben erweckt und begeisterte die Ballgäste mit Songs von Musical bis Jazz. Für das rundum stimmige Programm zeichnete einmal mehr Herbert Fischerauer verantwortlich, der mit viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl für den perfekten musikalischen Rahmen sorgte.

Köstlichkeiten und Eleganz

Aber auch abseits der Tanzflächen zeigte sich der Ball Royale von seiner genussvollen Seite. Das Ballcafé von Herwig Gasser – Süßes vom Feinsten – bot verführerische Stärkung und war ebenso gefragt wie die Weinbar der Badener Winzer, die mit regionaler Qualität zum Verweilen einlud. Der elegante, fair gehandelte Blumenschmuck von Sigrid Weil – Floristik Modern – rundete das stimmige Gesamtbild dieses Ballabends ab. Der Ball Royale 2026 präsentierte sich damit als lebendige Ballnacht voller Energie, Begegnungen und künstlerischer Höhepunkte – ein Abend, der Baden einmal mehr als Treffpunkt der Gesellschaft unterstrich.