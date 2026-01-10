Von Kopf bis Fuß: Diese Detox-Tipps bringen wirklich etwas

Detox ist in aller Munde. Im Jänner wollen wir entgiften, doch warum eigentlich – und wie funktioniert ein perfektes Reset von Kopf bis Fuß? Wir verraten warum ein Reset für Körper, Geist und Seele sinnvoll ist – langfristig-nachhaltige Detox-Tipps inklusive.

Kennen Sie es auch, das Bedürfnis nach Veränderung und frischem Schwung, wenn das neue Jahr anbricht und die Tage wieder länger werden? Der Jahreswechsel versetzt viele von uns in Aufbruchsstimmung. Höchste Zeit für Detox – innerlich wie äußerlich, körperlich wie geistig, jetzt und auch das restliche Jahr über!

Was ist Detox eigentlich?

Der Begriff leitet sich aus dem Englischen „Detoxification“ ab und bedeutet „Entgiftung und Reinigung“. Detox ist auf die über 2.000 Jahre alten ganzheitlichen Naturheilmethoden Ayurveda, traditionelle chinesische Medizin (TCM) und auf das Heilfasten zurückzuführen. Das Ziel: Körper, Geist und Seele ganzheitlich zu stärken.

© Getty Images

Detox-Kick-off

Eigentlich verfügt unser Körper ja über ein „natürliches Filterprogramm“: Über unsere Entgiftungsorgane – dazu zählen Darm, Haut, Leber, Nieren und Lunge – baut er Schad- und Giftstoffe (Toxine), die über die Umwelt in unser System gelangen, ab bzw. scheidet sie aus. Wenig Licht und Bewegung, üppige Mahlzeiten und Dauerstress setzen unserem Organismus im Winter allerdings ganz schön zu. Die Folgen: Müdigkeit, Gereiztheit, erhöhte Infektanfälligkeit, geplagte Haut, Haare und Augen -Probleme, die wir echt nicht gebrauchen können! Daher ist gerade jetzt die optimale Zeit, um sich Gedanken über nachhaltig entlastende und entgiftende Veränderungen zu machen.

© Getty Images

Hier finden Sie die besten Detox-Tipps – und zwar von Kopf bis Fuß:

Haar und Hirn

Glanzloses und dünnes Haar im Winter? Kennen wir leider alle. Haubenzeit und Winterhektik setzen unserer Haarpracht ordentlich zu. Wissenschaftler haben sogar im Rahmen von Studien herausgefunden, dass sich Stress anhand des Kortisolspiegels der Haare messen lässt.

Spezial-Detox-Tipps: Um geplagten Haaren einen Neustart zu gönnen, ist es ratsam, zunächst einmal auf Mentales und Emotionales zu achten und hier ein paar nachhaltig entstressende Lebensstilveränderungen vorzunehmen. Zudem wirken Kopfmassagen wahre Wunder -und zwar gleich doppelt. Einerseits sorgen sie für Tiefenentspannung, andererseits werden dabei die Lymphgefäße entgiftet und die Durchblutung der Kopfhaut stimuliert. Eine intakte Kopfhaut wiederum bietet den Nährboden für ein gesundes Haarwachstum.

Gesichts- & Körperhaut

Die Haut, unser größtes Organ, bildet eine Schutzbarriere zwischen unserem Körperinneren und der Außenwelt. Sie verhindert also, dass schädliche Umwelteinflüsse wie etwa Viren und Bakterien oder UV-Strahlen in unseren Körper gelangen. Unbemerkt leistet unsere Haut daher tagtäglich Höchstarbeit -und funktioniert meistens ohne weitere Probleme. Ist unser Organismus durch etwa ungesunde Ernährung oder einen ungesunden Lifestyle jedoch überlastet, gerät auch unsere Hautgesundheit aus dem Gleichgewicht. Hautunreinheiten, Rötungen, Jucken und Brennen können unangenehme Folgen sein.

Spezial-Detox-Tipps: Achten Sie auf Ihre Ernährung (z.B. wenig Zucker, keine ungesunden Fette, kein Alkohol), trinken Sie ausreichend Wasser und pflegen Sie Ihre Haut mit schadstofffreien Kosmetikprodukten (tagsüber unbedingt mit Sonnen-und Lichtschutzfaktor – auch im Winter!).

Augenpartie

Zu wenig Schlaf, trockene Luft, wenig Tageslicht, viel Bildschirmarbeit, wenig Zeit im Freien – für die Wintermonate klassisch, für unsere Augenpartie eine echte Herausforderung. Denn diese reagiert ganz besonders schnell auf Umwelteinflüsse. Das Ergebnis: dunkle Schatten, Augenringe und generell angestrengte Augen, die sogar in Kopfschmerzen resultieren können.

Spezial-Detox-Tipps: für einen wachen und strahlenden Blick: Digital Detox! Legen Sie bereits am frühen Abend oder am Wochenende Smartphone und Laptop beiseite. Schnappen Sie sich stattdessen Ihre Liebsten und verbringen Zeit an der frischen Luft – bei natürlichem Tageslicht. Denn genau das benötigen Ihre Augen, um gesund zu bleiben. Falls Digital Detox gerade gar nicht drin ist, schafft auch die 20–20–20-Regel Abhilfe: Blicken Sie alle 20 Minuten für 20 Sekunden in 20 Meter Entfernung.

Atmungstrakt

Die Einatmung regt den Sauerstoffgehalt im Blut an und steigert die Leistungsfähigkeit, die Ausatmung befreit den Körper von Schadstoffen. Normalerweise nehmen wir die Atmung gar nicht wahr – sie läuft automatisch ab. Das Problem dabei: Wir atmen oft gar nicht wirklich tief ein und aus. Eine tiefe Ein-und Ausatmung ist jedoch die Voraussetzung für eine Entgiftung.

Spezial-Detox-Tipps: Halt! Erst mal nicht weiterlesen. Reißen Sie stattdessen lieber das Fenster sperrangelweit auf und atmen Sie tief ein und noch tiefer aus. Spüren Sie, wie Ihnen leichter ums Herz wird? Genau darum geht es beim bewussten Atmen, das Sie am besten nun mehrmals täglich in Ihren Alltag integrieren. Auch Yoga und Meditation können Wunder wirken. Im Übrigen wissenswert: Eine gesunde Atmung, die Entgiftung ermöglicht, erkennen Sie daran, dass sich Ihre Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt.

Herz-Kreislauf-System

Um das körpereigene Reinigungssystem anzuregen, ist es besonders wichtig, Ausdauertraining in den Alltag zu integrieren. Ausdauersportarten wie Laufen, Fahrrad fahren oder rasches Spazierengehen regen das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel an und beschleunigen so den Abbau von Schadstoffen. Zusätzlich stimuliert Ausdauersport das Lymphsystem, das für den Transport von Nähr-und Giftstoffen zuständig ist. Außerdem schleusen Sie, wenn Sie beim Sport ordentlich ins Schwitzen kommen, auch über die Haut allerlei Giftstoffe aus.

Spezial-Detox-Tipps: 30 Minuten Ausdauersport täglich reichen aus, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen und die körpereigene Entgiftung zu intensivieren. Laufen im Winter – und wie wäre es, im Frühling aufs Fahrrad als Haupttransportmittel umzusteigen? Regelmäßige Bewegung tut nicht nur dem Herzen, sondern auch der Laune gut.

Seele

Nicht nur Junkfood, Zucker und Co. machen krank, auch Dauerstress und Sorgen tun es. Hektik, Frust, Ärger und Enttäuschungen -all das raubt täglich Kraft. Die Akkus sind leer, der Kopf stattdessen voll mit negativen Gedanken.

Spezial-Detox-Tipps: Um nachhaltig mental zu detoxen, ist es ganz besonders wichtig, sich mit Menschen und Dingen zu umgeben, die der Seele guttun. Psychohygienisch wertvoll ist außerdem ein Frühjahrsputz im eigenen Zuhause. Ordnung im Außen schafft bekanntlich auch Ordnung im Innen.

Darm und Bauchgefühl

Der Darm spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Reinigung. Denn ein gestörtes Gleichgewicht im Darm kann sich rasch negativ auf den gesamten Organismus, das Immunsystem und auch den Gemütszustand auswirken.

Spezial-Detox-Tipps: Alle bereits genannten – also ausgewogene Ernährung, viel Bewegung, Zeit in der Natur, Entspannung und generell viel Schönes im Leben. Und detox-technisch ganz wichtig: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Es weiß genau, was Ihnen guttut.

Füße

Von Kopf bis – last, but not least – Fuß: Das Entgiften über die Füße hat seinen Ursprung in der TCM. Dabei vereinen sich Akupressur, Reflexzonenmassage und -therapie sowie Kräutermedizin.

Spezial-Detox-Tipps: Unsere Füße tragen uns durchs Leben und haben tagtäglich ganz schön viel zu tun. Lassen Sie daher einen Profi oder auch den/die Partner:in ran – eine Fußreflexmassage fördert nicht nur den Lymphabfluss und löst Verspannungen/Verklebungen in der Plantarfaszie, sondern sorgt auch dafür, dass wir frisch und munter durch das frisch angebrochene Jahr marschieren.