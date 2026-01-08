Veganuary: Das macht es mit Ihrem Körper, wenn Sie 1 Monat vegan essen

Ein Monat vegan essen kann mehr bewirken, als viele erwarten. Schon nach einer Woche fühlen sich viele wacher und leichter, nach vier Wochen zeigen sich messbare Veränderungen im Körper. Welche Effekte der Veganuary haben kann, lesen Sie hier.

Ein Monat vegan essen, das klingt für viele nach Verzicht, Körnern und komplizierten Rezepten. In Wahrheit passiert im Körper aber ziemlich viel. Und zwar oft schneller, als man denkt. Was genau sich nach einer Woche und nach einem Monat verändern kann, das verraten wir Ihnen hier.

Nach einer Woche veganer Ernährung

1. Bessere Verdauung & besserer Schlaf

Schon nach wenigen Tagen berichten viele von einem spürbaren Unterschied. Die Verdauung läuft runder, der Bauch fühlt sich leichter an, und das wirkt sich sogar auf den Schlaf aus. Der Grund: Pflanzliche Lebensmittel werden deutlich schneller verdaut als tierische. Während die Verdauung bei Allesessern bis zu 72 Stunden dauern kann, sind pflanzliche Speisen oft schon nach 6 bis 12 Stunden verarbeitet. Weniger Arbeit für den Darm bedeutet: mehr Energie für Sie.

Kurz gesagt: Sie fühlen sich wacher, fitter und weniger „schwerfällig“.

2. Gewichtsverlust ohne Hungern

Ein weiterer Effekt, der viele überrascht: Die Waage bewegt sich nach unten. Ein bis zwei Kilo weniger in der ersten Woche sind keine Seltenheit. Dabei handelt es sich meist um Wassereinlagerungen, nicht um Fett. Aber: leichter ist leichter. Und dieses Gefühl wirkt sich positiv auf das gesamte Wohlbefinden aus, mental und körperlich.

Nach einem Monat veganer Ernährung

1. Bessere Blutwerte

Nach rund vier Wochen veganer Ernährung zeigen sich laut Expert:innen erstmals konkrete, messbare Veränderungen im Körper. Bei einer ärztlichen Kontrolle können sich folgende Effekte zeigen:

Der LDL-Cholesterinwert sinkt

Der Blutzuckerspiegel verbessert sich

Bluthochdruck kann sich normalisieren - dank hoher Kaliumzufuhr

Der Harnsäurewert geht zurück

Eine Fettleber kann sich zurückbilden

In manchen Fällen kann - selbstverständlich immer in ärztlicher Absprache - sogar die Dosis bestimmter Medikamente überprüft oder angepasst werden.

2. Mehr Energie, weniger Ballast

Viele beschreiben nach einem Monat ein ganz neues Körpergefühl: mehr Energie, weniger Müdigkeit, klarerer Kopf. Kein Wunder, denn der Körper bekommt viele Ballaststoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, während schwer verdauliche Fette reduziert werden.

Ein Monat mit großer Wirkung

Der Veganuary ist mehr als ein Trend. Schon nach einer Woche fühlen sich viele leichter und fitter, nach einem Monat zeigen sich messbare Verbesserungen im Körper.