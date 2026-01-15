Heftig! Rapid-Star muss das Laufen neu lernen

Petter Nosa Dahl arbeitet fernab des Rampenlichts an seinem Comeback. Während Rapid derzeit im Trainingslager in Benidorm weilt, steht für den Norweger nicht der Ball, sondern die eigene Gesundheit im Mittelpunkt.

Der 22-Jährige trainiert ausschließlich individuell – mit einem klaren Ziel: die immer wiederkehrenden Muskelverletzungen endgültig in den Griff zu bekommen.

Dabei galt Dahl im enttäuschenden Herbst der Hütteldorfer noch als einer der wenigen Lichtblicke. Vor allem in der Frühphase der Saison überzeugte der Flügelspieler mit Tempo und Dynamik. Seit Ende August war er jedoch kaum noch einsatzfähig. Nach lediglich drei weiteren Pflichtspielen stoppten ihn erneut muskuläre Probleme.

Laufstil muss geändert werden

Der Grund dafür liegt tiefer. Dahl kämpft seit längerem mit Rückenproblemen, konkret mit einem immer wieder akuten Bandscheibenvorfall. Dieser war letztlich auch Auslöser der Muskelverletzungen. Gemeinsam mit den Athletiktrainern arbeitet der Norweger nun an einer grundlegenden Anpassung seines Laufstils. Zudem wird gezielt die Rumpfmuskulatur gestärkt, um den Körper künftig besser zu stabilisieren.

An Spielfitness ist aktuell noch nicht zu denken, doch der Blick geht nach vorne. Läuft alles nach Plan, könnte Dahl Mitte Februar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Offensivspieler selbst zeigt sich zuversichtlich: „Ich erwarte, dass ich noch stärker zurückkomme.“