Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Heftig! Rapid-Star muss das Laufen neu lernen
© gepa

Immer verletzt

Heftig! Rapid-Star muss das Laufen neu lernen

15.01.26, 07:05 | Aktualisiert: 16.01.26, 07:05
Teilen

Petter Nosa Dahl arbeitet fernab des Rampenlichts an seinem Comeback. Während Rapid derzeit im Trainingslager in Benidorm weilt, steht für den Norweger nicht der Ball, sondern die eigene Gesundheit im Mittelpunkt. 

Der 22-Jährige trainiert ausschließlich individuell – mit einem klaren Ziel: die immer wiederkehrenden Muskelverletzungen endgültig in den Griff zu bekommen.

Dabei galt Dahl im enttäuschenden Herbst der Hütteldorfer noch als einer der wenigen Lichtblicke. Vor allem in der Frühphase der Saison überzeugte der Flügelspieler mit Tempo und Dynamik. Seit Ende August war er jedoch kaum noch einsatzfähig. Nach lediglich drei weiteren Pflichtspielen stoppten ihn erneut muskuläre Probleme.

Laufstil muss geändert werden

Der Grund dafür liegt tiefer. Dahl kämpft seit längerem mit Rückenproblemen, konkret mit einem immer wieder akuten Bandscheibenvorfall. Dieser war letztlich auch Auslöser der Muskelverletzungen. Gemeinsam mit den Athletiktrainern arbeitet der Norweger nun an einer grundlegenden Anpassung seines Laufstils. Zudem wird gezielt die Rumpfmuskulatur gestärkt, um den Körper künftig besser zu stabilisieren.

An Spielfitness ist aktuell noch nicht zu denken, doch der Blick geht nach vorne. Läuft alles nach Plan, könnte Dahl Mitte Februar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Offensivspieler selbst zeigt sich zuversichtlich: „Ich erwarte, dass ich noch stärker zurückkomme.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden