69. Landhausball NÖ steht in Startlöchern

Am 13. Februar 2026 öffnet der traditionsreiche Landhausball bereits zum 69. Mal seine Pforten. Der Ball steht seit jeher ganz im Zeichen von Eleganz, Tradition und Geselligkeit und überzeugt Jahr für Jahr mit einem vielseitigen Programm, das Generationen verbindet.

„Zum nunmehr 69. Mal verwandelt sich das Landhaus für eine Nacht zur eleganten Ballkulisse. Ein Ort, an dem sonst unsere Landesbediensteten für Land und Leute arbeiten, wird an diesem Abend zur stimmungsvollen Bühne. Das abwechslungsreiche Abendprogramm verspricht eine unvergessliche Ballnacht und verbindet gelebte Tradition mit regionaler Identität. Ich freue mich auf einen besonderen Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Von Tanz und Musik bis hin zur Mitternachtsshow

Stilvoll eröffnet wird der Abend durch das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Schwebach aus St. Pölten, das mit der klassischen Balleröffnung für einen glanzvollen Auftakt sorgt. Im weiteren Verlauf des Abends erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm – von Tanz und Musik bis hin zur Mitternachtsshow mit Schlagersängerin Simone. Sie wird mit bekannten Liedern aus der eigenen Karriere sowie beliebten Coverhits für einen musikalischen Höhepunkt sorgen.

Qualitative, regionale Kulinarik

Auch kulinarisch setzt der Ball auf Regionalität und Qualität. Heimische Winzer und Gastronomiebetriebe verwöhnen die Gäste mit ausgewählten Spezialitäten. Ein besonderer Akzent ist der eigens für den Ball ausgewählte Ballwein des NÖ Landesweingut Retz, der den regionalen Charakter des Abends unterstreicht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentierte den offiziellen Ballwein und betont: „Der Grüne Veltliner Weinviertel DAC, Jahrgang 2024, vom NÖ Landesweingut Retz ist eine hervorragende Visitenkarte für das, was das Weinland Niederösterreich zu bieten hat. Unsere Landesweingüter stehen für regionale Vielfalt und Tradition in Niederösterreich und unterstreichen somit all das, was diesen Ball ausmacht. Ich freue mich über die gelungene Auswahl für den diesjährigen Ball.“