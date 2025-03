Eskalation zwischen Kim und Kanye um Tochter UND P. Diddy

Kim Kardashian und ihr Exmann Kanye West geraten in einen Rechtsstreit, weil ihre gemeinsame Tochter in einem Song vorkommt, der in Verbindung zum inhaftierten Skandal-Rapper Sean „Diddy“ Combs - bekannt als P. Diddy - steht.

Das Ex-Ehepaar landet in einer medialen Schlammschlacht und ein Rechtsstreit könnte auch noch bevorstehen! Es geht um eines ihrer vier Kinder - Tochter North - und den verurteilten inhaftierten Sexual-Straftäter P. Diddy. Letzter Striptease für Pamela Anderson im Kino

Victoria Swarovski: Side-Boob-Alarm und Beinahe-Unglück bei Let's Dance

Lebt Michael Jackson jetzt als TV-Moderatorin in Polen? Tochter und P. Diddy in einem Song Kanye West hatte zuvor auf X seinen neuen Song angekündigt, worin unter anderem Kumpel P. Diddy UND Tochter North vorkommen. Mutter Kim Kardashian wusste das, bevor der Song veröffentlicht wurde und hat Medienberichten zufolge mit allen Mitteln versucht, die Veröffentlichung des Songs aufzuhalten. Zuvor hatte sie sich per SMS direkt an Kanye gewendet und ihm geschrieben, dass die Tochter doch nicht im Song erwähnt werden solle. Ihr Chat wurde von Kanye selbst auf X geleakt - dieser hat ihn kurz darauf wieder gelöscht. Chat artet komplett aus Kim versuchte, nachdem der Vater nicht einlenken wollte, die Veröffentlichung per Richter zu verhindern. Doch auch dies scheiterte. Indes rastete Kanye laut Medienberichten im Chat verbal aus. Dabei wollte Kim Insidern zufolge die Sicherheit ihrer Kinder vor dem kontroversen Verhalten von Kanye fernhalten und auch ihre Namen nicht in Verbindung bringen. Danach drohte Kim damit, den Papierkram an einen Anwalt zu schicken. Kanye antwortete darauf, dass sie ihn erst umbringen müsse, um seiner Song-Veröffentlichung in die Quere zu kommen. Der Vater hat gute Kontakte zu dem Sexual-Straftäter P. Diddy und forderte vor Kurzen sogar seine Freilassung auf X.