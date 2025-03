Lebt Michael Jackson jetzt als TV-Moderatorin in Polen?

Verrückter Hype in Polen! Internet-User haben offenbar eine Journalistin als Doppelgängerin von Michael Jackson ausgemacht.

2009 verstarb der King of Pop - glaubt man dem aktuellen Internet-Hype, dann lebt Jackson als polnische TV-Moderatorin weiter.

"Endlich haben sie Michael Jackson gefunden", schreiben einige User auf X.

KI-Fake

"Annie are you ok?", fragt ein weiterer User. Doch die angebliche TV-Moderatorin soll gar nicht wirklich existieren.

Wie die Bild-Zeitung nachforschte, soll es sich um einen KI-Fake handeln. Rund um Michael Jackson gibt es immer wieder Verschwörungstheorien, dieses Kapitel ist um eine Episode reicher.