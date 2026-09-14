Hot Dogs und Rückenwind für Lehrlinge

Der Bus rollt und rollt: Die Berufsschultour "Lehre. Leistung. Heimat." stoppte am Montag, 14. September 2026, bei der Landesberufsschule in St. Pölten. "Unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft. Unser Nachwuchs verdient echte Anerkennung und Unterstützung. Viele Schüler freuten sich über unseren Besuch", freuten sich FJ-Landesobmann Michael Sommer und LAbg. Christian Brenner und verteilten unzählige Hot Dogs und Getränke an die Schüler.

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"Anstatt unzählige Millionen für bildungsferne Massenzuwanderung auszugeben, wollen wir mit einer echten rot-weiß-roten Lehrlingsoffensive unsere Lehrlinge und Lehrbetriebe stärken und so den Fachkräftemangel sinnvoll und im eigenen Land bekämpfen. Wir brauchen keine importierte Ersatzlösung, sondern echte Unterstützung für unseren Nachwuchs", erklärt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die Bedeutung der Berufsschultour.

Zurück nach St. Pölten

"In den vielen Gesprächen zeigte sich einmal mehr, dass sich unsere Berufsschüler echte Wertschätzung und eine Aufwertung ihrer Ausbildung und ihres Berufes wünschen und vor allem verdienen. Dafür werden wir Freiheitliche uns mit aller Kraft einsetzen", betonten LAbg. Christian Brenner sowie die Stadträte Irene Höfner und Christof Kopp sowie FJ-Bezirkschef Nikolaus Schmidt unisono.

Die nächsten Stopps des Foodtrucks: 16. September in Pöchlarn, 21. September in Waldegg sowie das Finale am 23. September in Neunkirchen.