Weiter entwickeln
Trump und China gegen KI-Bremse
US-Präsident Donald Trump hat Forderungen aus der Tech-Branche nach einer langsameren KI-Entwicklung zurückgewiesen. Hinter solchen Rufen steckten "negative Kräfte", sagte Trump bei seinem Irland-Besuch.
"Sie bringen Dinge zur Sprache, die nicht passieren werden", so der erklärte KI-Befürworter.
Auch interessant
Zuvor hatten sich Top-Manager selbst für eine Bremse ausgesprochen. Anthropic-Chef Dario Amodei forderte nach jüngsten Hacking-Attacken eine koordinierte Pause, um ein bis zwei Jahre Zeit zu gewinnen. Er warnte, ein KI-Schwarm könnte binnen sechs bis zwölf Monaten das gesamte Internet übernehmen und Hunderte Milliarden Dollar Schaden anrichten.
OpenAI-Chef Sam Altman und Tech-Milliardär Elon Musk zeigten sich zustimmend, Altman kündigte zudem an, den Börsengang von OpenAI heuer zu verschieben.
China gegen "Kalten Krieg"
Peking wies die Warnungen scharf zurück: Bedrohungserzählungen und böswilliger Wettbewerb störten die globale KI-Steuerung, hieß es aus dem Außenministerium. Chinas Staatsmedien sprachen von einem Versuch, das Land einzudämmen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden