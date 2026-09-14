Trump und China gegen KI-Bremse

US-Präsident Donald Trump widerspricht Warnungen der Tech-Branche. Es brauche eine schnelle KI-Entwicklung. China sieht das ebenso.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

US-Präsident Donald Trump hat Forderungen aus der Tech-Branche nach einer langsameren KI-Entwicklung zurückgewiesen. Hinter solchen Rufen steckten "negative Kräfte", sagte Trump bei seinem Irland-Besuch.

"Sie bringen Dinge zur Sprache, die nicht passieren werden", so der erklärte KI-Befürworter.

Zuvor hatten sich Top-Manager selbst für eine Bremse ausgesprochen. Anthropic-Chef Dario Amodei forderte nach jüngsten Hacking-Attacken eine koordinierte Pause, um ein bis zwei Jahre Zeit zu gewinnen. Er warnte, ein KI-Schwarm könnte binnen sechs bis zwölf Monaten das gesamte Internet übernehmen und Hunderte Milliarden Dollar Schaden anrichten.

OpenAI-Chef Sam Altman und Tech-Milliardär Elon Musk zeigten sich zustimmend, Altman kündigte zudem an, den Börsengang von OpenAI heuer zu verschieben.

China gegen "Kalten Krieg"

Peking wies die Warnungen scharf zurück: Bedrohungserzählungen und böswilliger Wettbewerb störten die globale KI-Steuerung, hieß es aus dem Außenministerium. Chinas Staatsmedien sprachen von einem Versuch, das Land einzudämmen.