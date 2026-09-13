Ausgezeichnet
sehen!wutscher erneut Österreichs Service-Champion
Seit 60 Jahren setzt sehen!wutscher auf persönliche Beratung und fachliche Kompetenz. Auch 2026 wurde der österreichische Familienoptiker vom Marktforschungsunternehmen ServiceValue als Österreichischer Service Champion ausgezeichnet.
Service als Erfolgsrezept
Mit einem Service-Score von 80,9 Prozent erreichte das Unternehmen zum elften Mal in Folge Platz eins in der Optikbranche und sicherte sich zudem den Gesamtsieg im österreichweiten Ranking. Bewertet wurde die Servicequalität anhand der persönlichen Erfahrungen der Kundinnen und Kunden. Das Angebot reicht von professionellen Sehtests und Stilberatung bis zu individuellen Brillenlösungen und Betreuung nach dem Kauf.
Auch interessant
60 Jahre und 125 Filialen
Gegründet 1966 als steirisches Fachgeschäft, entwickelte sich sehen!wutscher zum größten familiengeführten Optiker Österreichs. Heute wird das Unternehmen bereits in dritter Generation geführt und ist mit mehr als 125 Filialen österreichweit vertreten. Trotz technologischer Entwicklungen und veränderter Kundenbedürfnisse steht die persönliche Beratung weiterhin im Mittelpunkt. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die Alexandra Wutscher Akademie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Augenoptik und Hörakustik laufend weiterbildet. "Ausgezeichnete Beratung braucht fundiertes Fachwissen, Sicherheit und Freude am Beruf", erklärt Alexandra Wutscher-Hold, Geschäftsführerin von sehen!wutscher und Gründerin der Akademie. wutscher.at
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden