sehen!wutscher erneut Österreichs Service-Champion

Der Familienoptiker sehen!wutscher ist erneut Österreichs Service-Champion. Zum elften Mal in Folge führt das Unternehmen die Optikbranche an und holt auch den Gesamtsieg.

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Seit 60 Jahren setzt sehen!wutscher auf persönliche Beratung und fachliche Kompetenz. Auch 2026 wurde der österreichische Familienoptiker vom Marktforschungsunternehmen ServiceValue als Österreichischer Service Champion ausgezeichnet.

Service als Erfolgsrezept

Mit einem Service-Score von 80,9 Prozent erreichte das Unternehmen zum elften Mal in Folge Platz eins in der Optikbranche und sicherte sich zudem den Gesamtsieg im österreichweiten Ranking. Bewertet wurde die Servicequalität anhand der persönlichen Erfahrungen der Kundinnen und Kunden. Das Angebot reicht von professionellen Sehtests und Stilberatung bis zu individuellen Brillenlösungen und Betreuung nach dem Kauf.

60 Jahre und 125 Filialen

Präzise Augenmessung: Moderne Messverfahren helfen dabei, die individuelle Sehstärke exakt zu bestimmen. © Simone Fortmüller

Gegründet 1966 als steirisches Fachgeschäft, entwickelte sich sehen!wutscher zum größten familiengeführten Optiker Österreichs. Heute wird das Unternehmen bereits in dritter Generation geführt und ist mit mehr als 125 Filialen österreichweit vertreten. Trotz technologischer Entwicklungen und veränderter Kundenbedürfnisse steht die persönliche Beratung weiterhin im Mittelpunkt. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die Alexandra Wutscher Akademie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Augenoptik und Hörakustik laufend weiterbildet. "Ausgezeichnete Beratung braucht fundiertes Fachwissen, Sicherheit und Freude am Beruf", erklärt Alexandra Wutscher-Hold, Geschäftsführerin von sehen!wutscher und Gründerin der Akademie. wutscher.at