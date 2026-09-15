Kurpark nach Wildschwein-Attacken verwüstet

Wildschweine hinterließen in den letzten drei Wochen im Badner Kurpark eine Spur der Verwüstung.

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Mehr als 100 Quadratmeter Grünfläche hat jüngst eine Horde Wildschweine im Kurpark Baden aufgewühlt. Über drei Wochen lang wurden die Tiere dort gesichtet, als sie auf der Suche nach Futter den Boden umgruben. Für die Stadtgärtner bedeutet das zusätzliche Arbeit, da die Schäden müssen laufend behoben werden müssen.

Durch Wildschweine verwüsteter Kurpark in Baden. © Stadtgemeinde Baden

Durch Wildschweine verwüsteter Kurpark in Baden. © Stadtgemeinde Baden

Dass Wildschweine durch den Kurpark streifen, ist keine Seltenheit - in der Regel werden sie aber erst gegen Winterende gesichtet. Heuer fallen die Besuche also ungewöhnlich früh aus. Ein Grund dürfte die anhaltende Trockenheit sein: Im Wald finden die Tiere zu wenig Nahrung und weichen deshalb auf andere Flächen - wie den Kurpark - aus. Dabei handelt es sich vor allem um Muttertiere mit ihren Frischlingen. Die Jäger versuchen dem gegenzusteuern, indem sie Nahrung zu Futterstellen im Wald bringen.

Durch Wildschweine verwüsteter Kurpark in Baden. © Stadtgemeinde Baden

Durch Wildschweine verwüsteter Kurpark in Baden. © Stadtgemeinde Baden

Sorgen für Kurpark-Besucher gibt es laut Verantwortlichen aber kaum, weil die Wildschweine überwiegend nachts unterwegs sind. Sie hoffen auf mehr Niederschlag im Herbst: Finden die Tiere im Wald nämlich wieder ausreichend Nahrung, dürfte auch im Kurpark wieder Ruhe und Ordnung einkehren.