Nur 70 Euro: Dieser Mini-Beamer überzeugt mit Kino-Feeling

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Ein gemütlicher Filmabend auf dem Sofa ist schön – noch besser wird er, wenn das Bild nicht nur auf dem Fernseher, sondern groß an der Wand läuft. Wer sich dieses kleine Heimkino-Upgrade schon länger wünscht, findet bei Amazon gerade ein interessantes Schnäppchen: Der XuanPad F02 Lite Mini-Beamer kostet aktuell nur 70,58 Euro statt 100,84 Euro UVP. Damit sparen Sie satte 30 Prozent.

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Großes Bild zum kleinen Preis

Für gerade einmal rund 70 Euro bringt der kompakte Projektor einige praktische Funktionen mit. Laut Hersteller liefert er eine native Full-HD-Auflösung mit 1080p und unterstützt die Wiedergabe von 4K-Inhalten. Angegeben wird außerdem eine Helligkeit von 25.000 Lumen.

Dank WLAN und Bluetooth lässt sich der Beamer flexibel in das eigene Entertainment-Setup integrieren. Besonders praktisch sind die laut Anbieter offiziell lizenzierten Apps, wodurch sich der Projektor für unkomplizierte Film- und Serienabende eignet.

XuanPad Weiß Smart Beamer 4K © XuanPad

Vom Wohnzimmer bis zum Filmabend im Freien

Spannend ist auch der 360-Grad-Ständer. Dadurch können Sie den Projektor flexibel ausrichten und müssen nicht zwangsläufig einen festen Platz dafür einplanen. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich zudem einfacher von einem Raum in den nächsten mitnehmen.

Damit eignet sich der Mini-Beamer beispielsweise fürs Wohnzimmer, Schlafzimmer oder einen Filmabend im Freien – wobei draußen natürlich eine passende Projektionsfläche und möglichst wenig Umgebungslicht hilfreich sind.

XuanPad Weiß Smart Beamer 4K © XuanPad

30 Prozent Rabatt bei Amazon

Das eigentliche Highlight ist derzeit aber der Preis: Statt 100,84 Euro UVP verlangt Amazon aktuell nur 70,58 Euro. Sie sparen somit 30,26 Euro beziehungsweise 30 Prozent.

Wer schon länger mit einem Beamer liebäugelt, aber nicht mehrere Hundert Euro ausgeben möchte, bekommt hier einen vergleichsweise günstigen Einstieg ins Heimkino.

Unser Fazit

Full HD, 4K-Unterstützung, WLAN, Bluetooth und ein flexibler 360-Grad-Ständer für rund 70 Euro: Das Ausstattungspaket des XuanPad Mini-Beamers klingt für den Preis interessant. Vor allem der aktuelle Rabatt von 30 Prozent macht das Angebot einen Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.