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Adidas-Sneaker heute im Amazon-Angebot

SR
von
© adidas

Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ein guter Sneaker muss nicht kompliziert sein – und genau deshalb gehören klassische Adidas-Modelle für viele zu den Favoriten im Schuhschrank. Aktuell lohnt sich ein Blick zu Amazon besonders: Die Adidas VL Court 3.0 Herren-Sneaker sind dort im Angebot und kosten derzeit nur 59,40 Euro statt 70,58 Euro UVP. Damit sparen Sie 16 Prozent.
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Adidas-Klassiker für unter 60 Euro

Der VL Court 3.0 setzt auf einen zeitlosen, sportlichen Look, der sich unkompliziert kombinieren lässt. Ob zur Jeans, Chino oder einer lässigen Stoffhose – der Sneaker eignet sich als vielseitiger Begleiter für den Alltag.

Das Design erinnert an klassische Court- und Skate-Schuhe und verzichtet bewusst auf übertriebene Details. Dadurch können Sie den Schuh nicht nur in der Freizeit tragen, sondern auch zu etwas schlichteren Alltagslooks kombinieren.

Adidas Herren VL Court 3.0 Schuhe © adidas

Amazon-Angebot: Jetzt 11,18 Euro sparen

Besonders interessant ist natürlich der aktuelle Preis. Amazon bietet den Adidas VL Court 3.0 für 59,40 Euro an. Bei einer angegebenen UVP von 70,58 Euro sparen Sie 11,18 Euro beziehungsweise 16 Prozent.

Wer ohnehin auf der Suche nach einem neuen Paar Adidas-Sneaker ist, bekommt das Modell damit aktuell für unter 60 Euro. Je nach Größe und Variante können Preis und Verfügbarkeit allerdings unterschiedlich ausfallen.

Unser Fazit

Schlicht, sportlich und vielseitig kombinierbar: Der Adidas VL Court 3.0 ist genau die Art Sneaker, die Sie zu zahlreichen Outfits tragen können. Für aktuell 59,40 Euro statt 70,58 Euro UVP ist das Amazon-Angebot einen Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.

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