Ninja CRISPi: Der Airfryer, den jetzt alle haben wollen

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Airfryer gehören mittlerweile für viele fest in die Küche – doch dieses Modell fällt sofort aus der Reihe. Der Ninja CRISPi in der Farbe Stone Gold kombiniert eine kompakte, tragbare Heißluftfritteuse mit herausnehmbaren Glasbehältern. Das sieht nicht nur besonders hochwertig aus, sondern macht das Gerät auch im Alltag erstaunlich vielseitig. Aktuell bekommen Sie das Modell bei Amazon für 181,50 Euro.

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Was macht den Ninja CRISPi so besonders?

Das Spannende am CRISPi ist sein ungewöhnliches Konzept. Statt eines klassischen, fest verbauten Airfryer-Korbs arbeitet das Gerät mit zwei herausnehmbaren Glasbehältern inklusive Deckeln. Sie können Ihre Speisen darin zubereiten und die Behälter anschließend auch zum Aufbewahren verwenden.

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse, Stone Gold © Ninja

Mit einer Kapazität von bis zu 3,8 Litern sollen sich laut Hersteller bis zu sechs Portionen zubereiten lassen. Damit ist der CRISPi trotz seines kompakten Designs nicht nur für kleine Snacks gedacht.

Auch optisch hebt sich die Stone-Gold-Ausführung von vielen klassischen schwarzen Heißluftfritteusen ab und wirkt besonders modern.

Vier Funktionen in einem kompakten Gerät

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse, Stone Gold © Ninja

Der Ninja CRISPi bietet Ihnen vier Zubereitungsarten: Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten und Recrisp. Gerade die Recrisp-Funktion ist praktisch, wenn beispielsweise Pizza, Pommes oder andere Speisen vom Vortag wieder knuspriger werden sollen.

Mit 1.700 Watt Leistung ist das Gerät für die schnelle Zubereitung verschiedenster Gerichte konzipiert. Sie können damit beispielsweise Gemüse, Kartoffeln, Fleisch oder kleine Snacks zubereiten, ohne dafür jedes Mal den großen Backofen einzuschalten.

Praktisch für kleine Küchen und unterwegs

Der große Vorteil ist für uns die Kombination aus kompaktem Airfryer und Glasbehältern. Gerade wenn Sie wenig Platz in der Küche haben oder keine große Heißluftfritteuse dauerhaft auf der Arbeitsfläche stehen lassen möchten, ist das Konzept interessant.

Durch die tragbare Bauweise lässt sich der CRISPi zudem leichter transportieren als viele klassische Airfryer – praktisch beispielsweise fürs Ferienhaus oder andere Orte mit Stromanschluss.

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse, Stone Gold © Ninja

Ninja CRISPi für 181,50 Euro bei Amazon

Aktuell kostet die Stone-Gold-Version 181,50 Euro bei Amazon. Einen zusätzlichen Rabatt gegenüber einer UVP würden wir hier nicht versprechen, da für dieses konkrete Angebot keine Vergleichs-UVP angegeben ist.

Dafür bekommen Sie einen ungewöhnlich vielseitigen Airfryer, der sich vor allem durch sein mobiles Konzept, die Glasbehälter und das hochwertige Design von vielen herkömmlichen Modellen unterscheidet.

Unser Fazit

Wer nicht einfach irgendeinen Airfryer sucht, sondern Wert auf Design, Flexibilität und ein cleveres Behälterkonzept legt, sollte sich den Ninja CRISPi genauer ansehen. Mit zwei Glasbehältern, vier Funktionen, 1.700 Watt und bis zu 3,8 Litern Kapazität ist er eine spannende Alternative zur klassischen Heißluftfritteuse – aktuell für 181,50 Euro bei Amazon.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.