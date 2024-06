Nach Kollision mit Boje gekentert: Frauen trieben in Donau

Ungewollt lösten drei Frauen Donnerstagvormittag in Linz mit einem Ruderausflug einen Großeinsatz aus.

OÖ. Mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz standen Rettung und Feuerwehr am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in Linz. Der Grund war jedoch etwas kurios. Zahlreiche Passanten beobachteten, dass drei Frauen in der Donau trieben. Wie sich herausstellte war der Übeltäter eine Boje.

Helfer fischten "Schiffbrüchige" aus dem Wasser

Die Ruderer kollidierten mitten auf der Donau mit einer Boje, wodurch deren Boot kenterte und die Insassinnen ungewollt baden gingen. Anschließend trieben zwei Frauen am Ruderboot festhaltend in der Donau. Sie mussten von Helfern aus dem Wasser gezogen werden. Die Dritte konnte sich selbst retten. Am Donauufer in Urfahr auf Höhe des dortigen Skaterparks versorgte die Rettung die Verunfallten mit Wärmedecken. Bis auf eine Frau, die sich leichte Verletzungen zugezogen haben dürfte, kamen alle mit dem Schrecken davon.