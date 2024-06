Flugzeug überschlug sich: 2 Personen verletzt

Alarmiert wurden drei Feuerwehren Mittwochnachmittag, nachdem sich ein Kleinflugzeug im Bezirk Amstetten nach einer missglückten Landung überschlagen hatte und auf dem Dach zu liegen gekommen war. Ein Insasse musste ins Krankenhaus gebracht werden.

NÖ. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr im Bezirk Amstetten. Ein Kleinflugzeug steuerte den Flugplatz Seitenstetten an, um dort zu landen. Die Landung sollte jedoch nicht so verlaufen, wie erwartet. Denn das Flugzeug dürfte laut Polizei zu schnell in die Kurve am Ende der Landebahn gefahren sein, wodurch es sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Zwei Personen befanden sich im einmotorigen Zweisitzer und erlitten überwiegend Abschürfungen. Einer der Insassen musste nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Sankt Peter/Au und dem Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 15 ins Krankenhaus Steyr gebracht werden.

Einsatz dauerte zwei Stunden

Zu diesem nicht alltäglichen Einsatz eilten die Feuerwehren Seitenstetten-Markt, Sankt Peter/Au und Haag herbei, um die verunglückte Maschine zu bergen. Nach der Bergung wurde das Kleinflugzeug in den Hangar transportiert. Unklar ist noch, wie hoch der durch den Unfall entstandene Schaden ist.