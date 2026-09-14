Homeoffice-Upgrade: Dieser elektrische Schreibtisch bringt Bewegung in den Arbeitstag

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Wer mehrere Stunden am Tag am Schreibtisch verbringt, kennt das Problem: Irgendwann wird selbst der bequemste Bürostuhl unbequem und man möchte einfach nur die Position wechseln. Genau hier kann ein höhenverstellbarer Schreibtisch einen echten Unterschied im Arbeitsalltag machen. Mit dem LUTIVO Foxtrot gibt es bei Amazon jetzt ein neues Modell, das sich elektrisch verstellen lässt und mit einer 120 x 60 Zentimeter großen Arbeitsfläche genügend Platz für das klassische Homeoffice bietet. Preislich liegt der Schreibtisch aktuell bei 179,99 Euro.

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Sitzen oder stehen? Mit einem Knopfdruck wechseln

Das Interessante an einem elektrischen Schreibtisch ist vor allem die Flexibilität. Statt den kompletten Arbeitstag in derselben Position zu verbringen, können Sie zwischendurch die Tischhöhe verändern und beispielsweise einige Aufgaben im Stehen erledigen.

Beim LUTIVO Foxtrot übernimmt ein elektrischer Mechanismus die Höhenverstellung. Sie müssen also nicht mühsam kurbeln oder den Tisch jedes Mal manuell einstellen. Besonders praktisch sind die OneTouch-Profile: Bevorzugte Einstellungen lassen sich dadurch schneller wieder abrufen. Das kann vor allem dann angenehm sein, wenn Sie im Laufe des Tages regelmäßig zwischen Ihrer Sitz- und Stehposition wechseln.

Foxtrot Höhenverstellbarer Schreibtisch elektrisch [JETZT NEU] © Foxtrot

120 x 60 cm: Viel Platz, ohne das Homeoffice zu überladen

Mit einer Tischplatte von 120 x 60 Zentimetern trifft das Modell einen guten Mittelweg. Der Schreibtisch bietet ausreichend Fläche für Laptop oder Monitor, Tastatur, Maus und die wichtigsten Arbeitsutensilien, nimmt gleichzeitig aber nicht so viel Raum ein wie besonders große Schreibtischmodelle.

Damit ist er auch für kleinere Arbeitszimmer oder eine Homeoffice-Ecke interessant. Wer keinen eigenen Büroraum zur Verfügung hat, sondern den Arbeitsplatz beispielsweise im Wohn- oder Schlafzimmer integrieren muss, dürfte die kompakteren Maße zu schätzen wissen.

Foxtrot Höhenverstellbarer Schreibtisch elektrisch [JETZT NEU] © Foxtrot

Schluss mit dem Kabelchaos

Was bei einem aufgeräumten Arbeitsplatz schnell stört, sind herumliegende Kabel. Genau deshalb gefällt uns, dass beim Foxtrot auch an ein Kabelversteck gedacht wurde. Ladekabel und andere Verbindungen lassen sich dadurch ordentlicher organisieren, statt quer über oder unter dem Tisch zu hängen.

Auch der laut Hersteller leise Verstellmechanismus ist im Homeoffice ein sinnvolles Detail. Schließlich möchte man nicht jedes Mal für große Geräuschkulisse sorgen, nur weil man während eines Arbeitstages die Tischhöhe verändert.

Für 179,99 Euro ein spannendes Homeoffice-Upgrade

Mit 179,99 Euro ist der LUTIVO Foxtrot natürlich eine größere Anschaffung als ein einfacher Schreibtisch. Dafür bekommen Sie allerdings ein elektrisch höhenverstellbares Modell mit OneTouch-Profilen, Kabelmanagement und einer alltagstauglichen Arbeitsfläche.

Gerade wenn Sie regelmäßig im Homeoffice arbeiten oder Ihren Arbeitsplatz ohnehin neu einrichten möchten, kann es sich lohnen, direkt über einen höhenverstellbaren Schreibtisch nachzudenken. Schließlich wird der Schreibtisch im besten Fall über Jahre hinweg fast täglich genutzt.

Unser Fazit: Der LUTIVO Foxtrot verbindet eine kompakte 120-x-60-cm-Arbeitsfläche mit elektrischer Höhenverstellung und praktischen Komfortfunktionen. Für 179,99 Euro ist er vor allem für alle interessant, die ihren Homeoffice-Platz moderner gestalten und während langer Arbeitstage unkompliziert zwischen Sitzen und Stehen wechseln möchten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.