BOSS zum Sparpreis: 3er-Pack Boxer-Shorts jetzt 33% günstiger

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Basics braucht man immer – umso besser, wenn es Marken-Unterwäsche gerade deutlich günstiger gibt. Aktuell bekommen Sie die BOSS Power Boxer Trunks im praktischen 3er-Pack für nur 30,16 Euro statt 45,32 Euro UVP. Damit sparen Sie 33 Prozent beziehungsweise 15,16 Euro.

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Ein Basic, bei dem sich der Vorratskauf lohnt

Hand aufs Herz: Gute Unterwäsche kann man eigentlich nie genug haben. Gerade bei Basics, die regelmäßig getragen werden, finden wir Sets besonders praktisch. Statt einzelne Modelle nachzukaufen, bekommen Sie hier direkt drei BOSS Boxer Trunks in einem Paket.

Die Power Boxer sind aus Cotton Stretch gefertigt und kombinieren Baumwolle mit elastischem Material. Dadurch sind sie auf eine körpernahe, gleichzeitig flexible Passform ausgelegt. Optisch bleibt BOSS angenehm klassisch: Das schlichte Design wird durch den markanten Logo-Bund ergänzt und wirkt dadurch sportlich und hochwertig, ohne zu auffällig zu sein.

Genau das macht die Boxer aus unserer Sicht zu einem unkomplizierten Alltags-Basic. Sie passen unter Jeans genauso wie unter eine Anzughose und sind damit vom Büro über die Freizeit bis hin zur Reise vielseitig einsetzbar.

BOSS Herren Power Boxer Trunks Unterhosen Cotton Stretch 3er Pack © BOSS

Drei BOSS Boxer für rund 10 Euro pro Stück

Besonders interessant wird das Set durch den aktuellen Preis. Statt 45,32 Euro UVP zahlen Sie derzeit nur 30,16 Euro. Sie sparen also 15,16 Euro beziehungsweise 33 Prozent.

Auf den einzelnen Boxer heruntergerechnet sind das gerade einmal rund 10,05 Euro pro Stück. Wer BOSS trägt oder seine Basics ohnehin einmal wieder erneuern wollte, bekommt hier also eine gute Gelegenheit, gleich drei Modelle auf einmal in den Warenkorb zu legen.

Und auch als kleines Geschenk ist das Set keine schlechte Idee: Hochwertige Basics sind schließlich etwas, das tatsächlich verwendet wird – und bei einem Preis von rund 30 Euro bleibt das Ganze auch noch überschaubar.

Unser Fazit: Ein Deal für die Basics-Schublade

Manchmal sind es eben nicht die spektakulären Käufe, die sich am meisten lohnen. Drei BOSS Boxer für knapp über 30 Euro sind ein Deal, bei dem wir zweimal hinschauen würden – insbesondere, wenn ohnehin neue Unterwäsche auf der Einkaufsliste steht. Statt zum regulären Preis zu kaufen, können Sie aktuell ein Drittel sparen.

Aktueller Deal: 30,16 Euro statt 45,32 Euro – 33 Prozent günstiger.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.