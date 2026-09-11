50 Prozent günstiger: Oral-B iO Series 5 jetzt zum halben Preis

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Eine elektrische Zahnbürste der iO-Serie für fast die Hälfte des regulären Preises? Genau das gibt es aktuell bei Amazon: Die Oral-B iO Series 5 in Schwarz kostet derzeit nur 100,84 Euro statt 201,67 Euro UVP. Damit sparen Sie satte 50 Prozent beziehungsweise 100,83 Euro.

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Oral-B iO Series 5 für knapp 100 Euro

Wer seine klassische Zahnbürste gegen ein elektrisches Modell tauschen oder auf eine höherwertige Variante umsteigen möchte, bekommt hier ein umfangreiches Set. Die Oral-B iO Series 5 verfügt über fünf verschiedene Putzmodi, sodass Sie die Reinigung an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können.

Oral-B iO Series 5 Elektrische Zahnbürste, Schwarz © Oral-B

Ein praktisches Feature ist die Andruckkontrolle: Sie hilft dabei, beim Zähneputzen den richtigen Druck zu finden. Über die dazugehörige Oral-B-App kann die Zahnbürste außerdem mit dem Smartphone verbunden werden und gibt Feedback zum Putzverhalten.

Bei diesem Angebot bekommen Sie nicht nur das Handstück. Im Lieferumfang befinden sich außerdem drei Aufsteckbürsten sowie ein Reise-Etui. Gerade für Urlaub oder Geschäftsreisen ist das praktisch, da die Zahnbürste damit unkompliziert verstaut werden kann.

Oral-B iO Series 5 Elektrische Zahnbürste, Schwarz © Oral-B

Über 100 Euro Ersparnis

Der größte Hingucker ist aktuell allerdings der Preis. Statt 201,67 Euro UVP zahlen Sie derzeit nur 100,84 Euro. Sie sparen damit 100,83 Euro beziehungsweise 50 Prozent.

Wer ohnehin über den Kauf einer elektrischen Zahnbürste nachgedacht hat und ein Modell mit verschiedenen Putzmodi und zusätzlichem Zubehör sucht, sollte sich diesen Deal daher genauer ansehen.

Aktueller Deal: 100,84 Euro statt 201,67 Euro – satte 50 Prozent günstiger.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.