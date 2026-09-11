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In Döbling

Nachbar drohte Kinder zu erschießen

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Ein Alkohol-Test ergab bei dem 46-Jährigen fast drei Promille.
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Ein Streit zwischen einem 46-Jährigen und einer Nachbarin ist am Donnerstag kurz nach 11 Uhr in der Paradisgasse in Döbling völlig aus dem Ruder gelaufen. Der Österreicher soll vor dem Wohnhaus lautstark damit gedroht haben, die Kinder der Frau zu erschießen. Zuvor hatte er die Kinder beschuldigt, die Fensterscheibe seiner Wohnung eingeschlagen zu haben.

2,94 Promille im Blut

Die Kinder bekamen die Drohung mit und verständigten gemeinsam mit ihrer Mutter aus Angst die Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Insgesamt wurden drei Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Brisant: Laut Zeugen soll der 46-Jährige die beschädigte Fensterscheibe selbst am Vortag eingeschlagen haben.

Verdacht auf gefährliche Drohung

Der Mann bestreitet die Vorwürfe und zeigte sich nicht geständig. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung. Nach der Festnahme wurde der 46-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.

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